‘Jaar van de kleine dorpskernen’ van start  

2019 is van start. Wat voor jaar het gaat worden, is natuurlijk maar zeer de vraag. Gaat de Brexit daadwerkelijk eind maart plaatsvinden? Welke partij wint de Provinciale Statenverkiezing in Drenthe? En komen de Gele Hesjes ook in Nederland echt in beweging? Vragen waar we momenteel nog geen antwoord op hebben. Wat we wél weten, is wat het themajaar van de gemeente Noordenveld wordt. Op deze plaats schreef ik er al eens eerder over. In de raad werd al gerept over een ‘wedstrijdje ver-pissen’ en ik deel die mening nog steeds. Het thema van 2019 is ‘kleine dorpskernen’. Een thema wat niet vanuit de samenleving werd voorgesteld, maar waarmee de gemeenteraad zelf kwam aanzetten. Met tien stemmen voor kleine dorpskernen en negen voor het thema ‘jong en oud’ (hoezo vaag?), wordt 2019 dus het jaar van de kleine dorpskernen.

Wat nu precies die kleine dorpskernen zijn, laat zich raden. Langelo, Een, Huis ter Heide, Roderwolde, Foxwolde, Nietap, Leutingewolde, Alteveer en ga zo maar door. Eigenlijk gaat het om alle dorpen behalve Roden, Peize en Norg. Nieuw-Roden is nog een twijfelgeval. Nu we weten om welke dorpen het gaat, zijn we eigenlijk nog geen haar verder. Want op welke manier gaat de gemeenteraad aandacht besteden aan die ‘kleine dorpskernen’? Noordenveld telt 26 dorpen, waarvan drie of vier niet worden gezien kleine dorpen. Dan hou je dus ruim twintig dorpen over. Daar moet aandacht aan besteed worden. En zoals ik wel geleerd heb in mijn prille loopbaan bij De Krant: je kunt niet het ene dorp wél en het andere dorp géén aandacht schenken. Hier ligt dus een mooie taak voor de raad. Hoe ga je ervoor zorgen dat je alle dorpen bij het themajaar betrekt? Neem een Huis ter Heide. Het dorp wat qua ligging misschien beter onderdeel had kunnen zijn van Assen. Hoe ga je de mensen daar warm maken voor het themajaar van de gemeente Noordenveld?

De vorige keer dat het over het themajaar ging, pleitte ik ervoor om er op deze manier mee te stoppen. Dat ging dan voornamelijk om het feit dat blijkbaar de inwoner niets te zeggen heeft over het themajaar. Want er waren wel degelijk inzendingen voor het themajaar, maar die liet de raad links liggen. Dan sla je de plank finaal mis, lijkt mij. Maar goed, wie ‘A’ zegt moet ook ‘B’ zeggen. Ik ben dan ook erg benieuwd hoe Noordenveld het themajaar zal gaan vieren. En hoe Roden Proeft hier in de zomer op aan zal sluiten. De organisatie zal zich hier ongetwijfeld al over buigen.

Laten we de eerste column van het nieuwe jaar vooral niet al te negatief afsluiten. Wie weet wordt het ‘Jaar van de kleine dorpskernen’ wel een doorslaand succes. We kunnen het alleen hopen. Ik wens u in ieder geval vanaf deze plek een voorspoedig 2019 toe. Veul hail en zeeg’n, zou een oud-wethouder hebben gezegd.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema