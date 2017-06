Jaarbeurs legt sponsoren in de watten

RODEN – Het is bijna zomervakantie. Na die vakantie duurt het gevoelsmatig en dit keer ook écht vanwege de late vakanties maar heel even voor Roden weer kan genieten van de Rodermarkt en de Jaarbeurs van het Noorden. Sponsoren van die Jaarbeurs worden een aantal keren per jaar in de watten gelegd. Op die manier is het geen eenrichtingsverkeer en krijgen ondernemers prima netwerkavonden voorgeschoteld. Niet zelden worden er zaken gedaan tijdens dergelijke bijeenkomsten. Dinsdag was het weer zover. Toen werd bij Van Erp in Roden een Italiaanse sponsoravond gehouden. Er was een proeverij van heerlijke Italiaanse wijnen, gecombineerd met verrukkelijke Italiaanse hapjes. Hoewel de avond bij Van Erp plaatsvond, droeg zeker ook Bella Sardegna bij aan de zeer succesvolle, lekkere en onderhoudende avond.