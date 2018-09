Jaarbeurs Roden biedt podium aan doppenactie

Nobel doel hoopt op vele plastic doppen

RODEN – Net als voorgaande jaren, steunt de Stichting Jaarbeurs Roden een goed doel. Niet geheel verrassend zal dit goede doel – corresponderend met het thema van de Noorderexpo – een sausje ‘duurzaamheid’ over zich heen hebben. Maar het goede doel van dit jaar is in meerdere opzichten een nobele zaak. Op de Jaarbeurs zal namelijk een stand staan van Stichting Vrienden Doppenactie Noord Nederland, die geld inzameltvoor KNGF Geleidehonden. De Krant sprak met drie betrokkenen, die gepassioneerd over de doppenactie vertellen.

Het gebeurt niet vaak – lees: nooit – dat de redactie van de Krant een hond over de vloer krijgt. Toch loopt er echt een prachtige kruising labrador/golden retriever over de vloer aan de Gedempte Haven. Het blijkt de blindengeleidehond van Elisabeth, die zelf veel pr voor de Stichting voor haar rekening neemt.

‘De Stichting Jaarbeurs steunt ieder jaar een goed doel’, vertelt André Brasse, die als bestuurslid verantwoordelijk is voor de inrichting van de NoorderExpo. ‘We stellen elk jaar, voor dat goede doel, gratis negen vierkante meter standruimte beschikbaar. Twee jaar geleden was dat de Tsjernobyl Werkgroep, vorig jaar was dat de Historische Vereniging Roon en dit jaar is dat de Stichting Vrienden Doppenactie Noord Nederland (SVDNN). Wij steunen goede doelen omdat wij vinden dat we ons ieder jaar ook voor maatschappelijke zaken moeten inzetten.’

Martha is de aanjager van SVDNN. ‘Het begon allemaal toen Erik-Jan bij mij op het kantoor een kop koffie kwam drinken’, vertelt zij. ‘Hij was toen al een tijd bezig met het verzamelen van dopjes, waarmee hij geld ophaalde voor KNGF. Hij vroeg mij toen of ik ook wilde gaan sparen, dus dat heb ik gedaan. Zijn gepassioneerde verhaal heeft mij overgehaald.’

KNGF Geleidehonden verzamelde enige tijd dopjes en gaven mensen die ze ophaalden

een vergoeding voor de kilometers die zij hiervoor moesten afleggen en betaalden het transport. Dat werd echter te prijzig, omdat de prijs voor een ton dopjes daalde. ‘KNGF kwam met een noodkreet’, vertelt Erik Jan. ‘Ze overwogen zelfs te stoppen met de actie.’ Martha vult aan: ‘Dat vonden we heel erg. Zeker aangezien veel mensen zo gepassioneerd aan het sparen waren voor de doppenactie en het natuurlijk een heel goed doel betrof.’

Vandaar dat werd besloten om een stichting vanuit het noorden op te zetten. ‘Wij zouden als stichting het transport voor onze rekening nemen. Oftewel: alle dopjes in het noorden des lands verzamelen en naar de fabriek vervoeren. Erik Jan nam de planning op zich en zo is het balletje gaan rollen’, vertelt Martha.

‘We begonnen heel klein, maar zijn nu heel groot’, vertelt Elizabeth trots. ‘In het eerste jaar hebben we voor 17.000 kilo aan plastic dopjes verzameld en vorig jaar was dat al 83.000 kilo.’ ‘Eigenlijk is onze stichting voor KNGF ideaal’, vult Martha aan. ‘Ze vernemen haast niets van ons, maar ontvangen wel geld. En de mensen die zelf doppen verzamelen, hoeven niet te leuren met zakken.’ Vorig jaar haalde de stichting zo’n 10.000 euro op. Daarmee kunnen ze twee honden een basisopleiding geven.

De stichting zoekt ook allerlei samenwerkingen. Zo is er een zorginstelling die – met alle plezier – dopjes sorteert op kleur. Daarbij kijken ze ook naar speciale dopjes, die door een bouwer van skateboards en zogenaamde wasteboards uit Diemen voor een hogere prijs worden gekocht. ‘Het is een win-win-win-win situatie’, vertelt Elisabeth. ‘De bouwer maakt skateboards van plastic HDPE dopjes, wij krijgen er geld voor en de mensen in de zorginstelling vinden het prachtig om te doen. En in ruil daarvoor is mij gevraagd om eens met mijn hond langs te komen, zodat de mensen daar even met haar mogen knuffelen. Mooi toch?’

Terug dan naar de NoorderExpo, waar een stand van SVDNN komt te staan. ‘Het paste natuurlijk goed in het kader van duurzaamheid. Daarnaast doet de stichting heel goed werk’, zegt André. De stand van SVDNN zal uitleg geven over KNGF Geleidehonden, doppen aannemen en een aantal artikelen verkopen. Daarnaast zal er een grote container vol met doppen zijn, waarin mensen – tegen een vrije gift – een duik kunnen nemen. De stichting hoopt vooral veel geld op te halen voor KNGF Geleidehonden. Iedere dag zal de stand dan ook bemant zijn. Zo zal Elisabeth iedere dag aanwezig zijn, mét haar blindengeleidehond Minthe uiteraard.

De stichting nodigt eenieder dan ook van harte uit om langs te komen op de Noorderexpo. Wie meer informatie over het nobele werk van de stichting wil, kan een kijkje nemen op www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl.