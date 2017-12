Jaarlijkse oliebollen actie V.V. Roden

RODEN – Net als voorgaande jaren zal de voetbalvereniging Roden dit jaar weer oliebollen verkopen. Op zaterdag 30 december zullen zij de oliebollen aan de man brengen. De jeugd zal huis aan huis lopen tussen negen en twaalf ’s ochtends. Daarnaast kunnen er oliebollen besteld worden per mail (oliebollen@vvroden.nl). Zoals gebruikelijk zal er ook een verkoopstand in het dorp staan. Bij de bakkerij in de Molenhof, aan de kant van de Albertsbaan, staat de stand op de vertrouwde plek. De prijs voor één zak oliebollen à elf stuks, is acht euro. Er zijn oliebollen met en zonder krenten verkrijgbaar. De opbrengst komt geheel ten goede van de jeugdafdeling van V.V. Roden.