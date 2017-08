Jaarmarkt Zevenhuizen garantie voor markt, feest en gezelligheid

ZEVENHUIZEN – Elk jaar weer weet de Jaarmarkt van Zevenhuizen vele mensen naar het dorp te trekken. En dat is helemaal niet gek natuurlijk, want Zevenhuizen heeft ontzettend veel te bieden, zo blijkt elk jaar weer uit het ruime aanbod aan standjes die in het centrum van het dorp staan opgesteld. Het speelgoed, de woningartikelen en de heerlijke lekkernijen waren ook deze keer niet aan te slepen op de markt. Daarnaast werden de bezoekers getrakteerd op gezellige livemuziek. Onder meer Jeroen Oosterhof was live op het podium te bewonderen. Dit gebeurde op het speciaal ingerichte en zeer gezellige Sfeerplein, dat dit jaar voor het eerst werd geïntroduceerd en dat we in de komende jaren ongetwijfeld terug gaan zien.