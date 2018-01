Jaaroverzicht

Januari – Net als ieder jaar, werd 2017 ingeluid met een nieuwjaarsduik en een week later sierde de eerste baby van gemeente Leek de cover van de Krant. Zakenkring Roden kreeg een nieuwe voorzitter, met het aftreden van Jan Spandaw. Johan Hummel volgde hem op. Eind januari kon er voor even geschaatst worden in Noordenveld. Op woensdag 18 januari ging de ijsbaan van Roden voor één middag open. Helaas zou het daar ook bij blijven.

De uit Schoonhoven afkomstige Jos Huizinga volgde eind januari Gerrit Alssema op als wethouder in de gemeente Noordenveld. Daarnaast liep de integriteitskwestie tussen Lijst Groen Noordenveld en CDA-gemeenteraadslid Holman hoog op.

Februari – Begin februari presenteerde onderzoeksbureau BMC het rapport ‘Een duurzaam toekomstperspectief voor de culturele en cultuurhistorische functies van Landgoed Mensinge’. In het rapport viel onder andere te lezen dat er een extra subsidie van 125.000 euro nodig is, en dat het raadzaam was is om museum/havezate te scheiden van filmhuis en theater.

Op Valentijnsdag stonden de jaarlijkse ‘Valentijnswensen’ in de Krant. Tortelduifjes in het verspreidingsgebied van de Krant, wensten elkaar een fijne Valentijn toe. Een week later viel te lezen dat De Vries Tuinmeubelen ‘Het beste bedrijf van Noordenveld’ is.

Maart – 2017 was het ‘Jaar van de Democratie’ in Noordenveld. Op 7 maart werd dit officieel afgetrapt door middel van een inspiratiebijeenkomst. Begin maart maakte de Culturele Raad Leek bekend, dat zij in 2017 zichzelf zouden opheffen. Op 26 maart restte nog het slotconcert in de Postwagen te Tolbert, waarmee de Culturele Raad na 25 jaar officieel stopte.

Op 15 maart vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De Krant was erbij en bezocht verschillende stembureaus door heel Noordenveld. In maart besloot gemeente Noordenveld nog maar eens 40.000 euro uit te trekken voor de organisatie van wielerevenementen. Hiermee verstevigde Noordenveld hun wens om dé fietsgemeente van Noordenveld te worden.

April – In april ging het nog maar eens over de integriteitskwestie van raadslid Holman van het CDA Noordenveld. Het integriteitsonderzoek werd openlijk in twijfel getrokken door Johan Kasper en Wim en Tessa Ram. Begin april was het weer tijd voor de traditionele palmpasenoptocht in Peize. In Norg werd V.V. GOMOS de eerste kampioen van Drenthe, door in de kampioenswedstrijd met maar liefst 6-0 ASVB te verslaan. Jelly van den Bosch droeg in april de voorzittershamer van Stichting Kunstencentrum K38 over aan Leo van der Heiden. Eind april stond Koningsdag weer op het programma. Dit was de laatste Koningsdag voor Sieny Mulder, die aftrad als voorzitter van Oranje Stichting Roden. Haar opvolger, Bernard Klaver, is in 2018 aan de beurt.

Mei – Op 4 mei werd in heel Nederland stil gestaan bij de jaarlijkse dodenherdenking en op 5 mei werd de vrijheid gevierd. In Noordenveld werd ook uitgekeken naar dé derby van Noordenveld: V.V. Roden – V.V. Peize. Niet in de laatste plaats omdat Roden kampioen kon worden en Peize nog zicht had op een periode titel. De derby eindigde uiteindelijk in 1-1, waardoor beide ploegen met lege handen achter bleven. S.V. Marum werd in mei kampioen door Noordwolde met 4-0 te verslaan.

Eind mei was het weer tijd voor Kleintje Rodermarkt. Het was warm en behoorlijk zonnig. Tel daar een boel gezelligheid bij op en je hebt een ontzettend geslaagde ‘opwarmer’ voor de Rodermarkt in september.

Juni – Begin juni stapte het bestuur van Landgoed Mensinge op. Ton Driessen, voorzitter van Stichting Landgoed Mensinge, liet aan wethouder Alex Wekema weten dat hij er mee stopte. Hierdoor kon het Landgoed direct naarstig op zoek naar een vervanger, die uiteindelijk werd gevonden in de persoon van Nina Hiddema. Zij is tot op heden interim-directeur van Landgoed Mensinge en in januari zal het Landgoed een nieuw plan (inclusief begroting) presenteren.

Ondertussen wist V.V. Nieuw-Roden te promoveren naar de derde klasse, door THOR uit Lippenhuizen te verslaan met 2-1. Roden miste een week later een unieke kans om te promoveren naar de eerste klasse, waardoor zij het jaar erop weer in de tweede klasse zouden uitkomen.

Volksvermaken Roden opende in datzelfde weekend een loods, vernoemd naar Henk Halsema.

Juni was ook de maand van de ‘Samenloop voor Hoop’ in Norg, die meer dan 75.000 euro opleverde. Eind juni vond in het centrum van Roden de Run van Roden plaats. Met meer dan zeshonderd lopers een zeer geslaagd evenement.

Juli – Op 1 juli werd de vernieuwde Albertsbaan dan ein-de-lijk geopend. De ‘Piazza Alberto’ werd feestelijk in gebruik genomen en er werd uiterst positief gereageerd op het afgeronde project. In Norg vond de MTB-Streetrace plaats. Een evenement waarbij deelnemers op een mountainbike een spectaculair parcours aflegde. In Langelo werd daarnaast verheugd gereageerd op het feit dat zij worden opgenomen in het Gronings schadeprotocol. Het besluit van minister Henk Kamp, gaf de bewoners van Langelo wat lucht. De Lus van Roden werd gewonnen door Patrick van der Duin uit Nieuw-Roden. Hij won ‘zijn’ Lus, waardoor de 47e editie van dit geslaagde evenement, nóg meer kleur kreeg. Het einde van juli stond in het teken van het afsluiten van het schooljaar. De kinderen begroetten elkaar voor de laatste keer, om over zes weken elkaar weer te zien. In Leek nodigde wethouder Karin Dekker inwoners uit, om te na te denken over een nieuwe verkeersvisie in Leek. Deze zullen zij in 2018 vermoedelijk presenteren.

Augustus – In Norg vond in het eerste weekend van augustus weer de jaarlijkse Feest4Daagse plaats. Wederom een enorm spektakel, met George Baker als afsluiter op de zondag. In Peize werden de zomerfeesten opgeleukt door Ringsteken op een hobbelfiets. Het leverde spectaculaire beelden op. De Krant ging in augustus op bezoek bij Enno Tunnelder uit Roden, die zijn 100ste verjaardag vierde. Zijn geheim? ‘Kalmte kan je redden’. In Zevenhuizen vond de feestweek plaats, beter bekend als de ‘Zeuv’mhuuster feestweek’. Aan de Diepswal in Leek was er minder reden tot feest: daar werd de erbarmelijke staat van de oude sluis aangekaart. Op 27 augustus stond de RADIO NL Zomertoer weer op het programma in Roden. Het evenement trok weer ontzettend veel bezoekers, en mocht met recht een fantastisch evenement worden genoemd.

September – In de eerste Krant van september, stond een terugblik met burgemeester Klaas Smid. Hierin keek hij terug op zijn eerste periode als burgemeester, en keek hij vooruit. Eén van zijn opvattingen: ‘Noordenveld wordt geraakt door de overspannen woningmarkt’. In Jonkersvaart werd de jaarlijkse Gondelvaart georganiseerd. Ook dit jaar weer een heel spektakel, met als thema ‘de jaren ‘80’. Ondertussen besloten de Noordelijke gemeenten 2.5 miljoen euro te investeren in vliegveld Eelde. September was ook de maand waarin VEV ’67 zijn 50-jarig bestaan vierde. De voetbalclub uit Leek pakte groots uit. Groots was ook de Rodermarkt, met als hoogtepunt de Rodermarktparade. De wagen van Nietap-Terheyl sierde de voorpagina van de Krant, maar het was De Poolster die de grote winnaar van de parade was en de ereprijs in ontvangst mocht nemen. Tijdens de Rodermarkt was het beter weer dan verwacht, en grote incidenten bleven uit. Kortom: een fantastische editie waarbij bijna ieder record werd verbroken!

Oktober – Oktober begon goed voor de Rodenaren met een zwart-wit hart: Peize werd op eigen veld met 0-1 verslagen in de altijd beladen derby. Begin oktober raasde Red Bull Kop over Kop door Drenthe, met start en finish in Roden. Deze tijdrit over honderd kilometer, zorgde nogmaals voor een groots wielerevenement in Noordenveld. Hilly ter Veer brak begint oktober een lans voor een ‘rookvrije generatie’, waarbij zij ervoor pleit om openbare ruimten waar kinderen vaak komen, rookvrij te maken. Eind oktober berichtte de Krant over de situatie van Sayed, een Afghaanse vluchteling die is uitgeprocedeerd en nu woonachtig is in Roden. Nederland wil hem terugsturen naar Afghanistan, waar een zekere dood hem lijkt te wachten. Inmiddels heeft de situatie van Sayed ook burgemeester Klaas Smid bereikt, die voornemens is zich in te zetten voor een verblijfsvergunning voor de jonge vluchteling. In Norg vielen er aan het eind van oktober rake klappen, toen het jaarlijkse kickboksgala neerstreek in de Brinkhof. De Krant was er bij en legde een aantal schitterende momenten vast op de gevoelige plaat.

November – Op Landgoed Mensinge werd begin november de jaarlijkse slachtdag georganiseerd. In Norg ging eindelijk de eerste schop de grond in bij het Oosterveld. Zo lijkt er dan toch een start te worden gemaakt met de nieuw te bouwen woonwijk. Op 18 november kwam het nieuws naar buiten dat wethouder Reint-Jan Auwema per direct zijn functie neerlegt. Na ‘onbehoorlijk gedrag op een verjaardagsfeest’, kwam Auwema tot dit besluit. Een pijnlijk besluit, zo vond hij. ‘Weloverwogen kun je het besluit niet noemen, of het een goed besluit is weet ik ook niet, maar ik sta er wel voor honderd procent achter’, liet Auwema in een reactie aan de Krant weten. Diezelfde dag -18 november dus- vond ook de intocht van Sinterklaas plaats in Roden. In het centrum werd hij enthousiast ontvangen en wist hij weer veel kinderen blij te maken. Tegen het eind van oktober, plaatste de Zakenkring Roden vraagtekens bij het Startdocument Centrumontwikkeling zoals gepresenteerd door het college van B&W. De plannen waren volgens hen ‘niet concreet en onderbouwd’.

December – Als de Sint op 6 december ons land alweer verlaten heeft, wordt er alvast vooruitgekeken naar de kerst. Te beginnen met de Weihnachtsmarkt in Roden, die dit jaar voor het eerst op de Albertsbaan plaatsvond. Een groot succes, met meer dan 10.000 bezoekers! In december werd er in de gemeenteraad van Noordenveld vooral gesproken over het Startdocument Centrumontwikkeling Roden. Dit zal in 2018 zeker een ‘hot issue’ worden in de gemeente. De raad heeft het startdocument positief-kritisch ontvangen, maar hamert op samenwerking met de Zakenkring. Op de extra dikke kerstkrant prijkte dit jaar Manou Bathoorn uit Roden. Zij was de ‘kerstengel’ en werd door Alfred Oosterman vast gelegd op de gevoelige plaat. Met de Hartenactie en een verhaal over de Voedselbank, werd het kerstgevoel nog maar eens aangewakkerd. Helemaal aan het eind van 2017 – nog voor het oliebollen eten – vond ook nog eens de Roderboekenmarkt plaats. Net als ieder jaar weer druk bezocht! De Drenthe 200 en het carbidschieten in Zevenhuizen mag uiteraard niet vergeten worden. En zo eindigde het jaar zoals het begon: bruisend.