Jacob Bezema

Voorzitter Historische Vereniging Pezie-Peize

PEIZE – “De vereniging is opgericht op 9 december 1986. We bestaan dit jaar dus 31 jaar. We hebben zo’n driehonderd leden. Onze leden komen niet alleen uit Peize, maar wonen overal verspreid: Norg, Assen, Bunne, Boerakker, Delfzijl. Hellevoetsluis, Hilversum, Lieveren, Elim, Groningen, Klazienaveen. Ik ben sinds 2008 voorzitter van de vereniging. Ik weet niet hoe lang ik nog voorzitter ben, er is geen beperking in aantal termijnen. We hebben de huisvesting in Norg (de vereniging moest uit het vorige gebouw, de oude bibliotheek, die verkocht is, red.). Ja, het mooiste is een pand in Peize, maar je moet wel de ruimte hebben. Het moet een temperatuur van minimaal 15 graden hebben, dit in verband met de papieren documenten, die we hebben. Het moet een grote ruimte zijn van 50 m2. Er is in Peize niks, dan maar Norg, waar we in de Brinkhof ruimte hebben. Het is wat verder weg. We zijn allang blij dat we ruimte hebben. De vereniging kent diverse werkgroepen, zoals de fotowerkgroep. Daar zijn een aantal mensen een keer per maand mee bezig. Met het uitzoeken van de namen en beschijven. Ook is er een knip en plak-afdeling. Ze knippen alles uit de kranten over Peize. Per krant en weekblad wordt het verzameld en ingeplakt. We hebben ook ‘interviews’. Deze werkgroep staat momenteel op een laag pitje. In de loop der jaren zijn veertig Peizenaren geïnterviewd. Ze komen ook voor in het historische boek, momenteel speerpunt. Ook hebben we veel historische kleding, die gemerkt en beschreven worden. Doorgaans hebben we twee excursies en vier lezingen in een seizoen. We zijn al op veel locaties geweest: Klompenmuseum Eelde, Scheepvaartmuseum Groningen, Mosterdmakerij Eenrum, Nienoord, Drents Museum, Trekkermuseum, Veenhuizen, Scheepstrakabinet en Ot en Sien-museum in Surhuisterveen. We zijn bezig om een nieuw excursieprogramma samen te stellen. De start is Open Monumentendag, al zijn we daar dit jaar niet zo actief mee. Maar de Peizer kerk en molen zijn open. In oktober willen we dan een excursie organiseren. We hebben een verenigingsblad, dat heet ‘Tiedschrift’. Het blad komt vier keer per jaar uit, die leden krijgen. Zoals gezegd: ons speerpunt is momenteel het boek, waarin de geschiedenis van Peize wordt beschreven. Het moet een uniek boek worden. Peize kent een hele historie, dus dat wordt een dik boek, ha”.