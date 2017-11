Jacob Oostra heeft Abraham gezien!

RODEN – Beroepsschilder Jacob Oostra is afgelopen week vijftig jaar geworden. Dit werd uiteraard gevierd met een grote pop in de tuin van de markante Rodenaar, die dit jaar ook het 12,5- jarig jubileum van zijn schildersbedrijf viert. Dubbelfeest dus.

’s Middags werd hij blij verrast met een rit op een vrachtwagen, wat een grote wens van Jacob was.