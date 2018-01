RODEN – Korfbalvereniging KV Noordenveld moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Jan Willem Venekamp vertrekt na 2 seizoenen bij de club. Onder zijn leiding werd KV Noordenveld in het zaal seizoen 2016-2017 in de 2e klasse kampioen en promoveerde naar de 1e klasse, waar ze het op dit moment behoorlijk lastig hebben. Op het veld staat de korfbalclub uit Roden in de middenmoot van de 2e klasse. Beide partijen zijn in goed overleg uit elkaar gegaan.