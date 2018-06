Jarige hockeyclub Roden maakt zich op voor steaming party

Challenges, clinics, Afrikaans eten en een knetterend hockeyfeest

RODEN – Een feest zoals er maar één kan zijn: beroemd en minimaal zeker zo berucht. Op 30 juni gaat het gebeuren. Dan bestaat Mixed Hockeyclub Roden op de kop af 50 jaar. Een lustrum. Een lustrum dat gevierd wordt met clinics, uitdagende challenges, muziek, een ouderwetse hockeyborrel met leden en oud-leden én een knetterende afterparty met een liveband. Een gesprek met de lustrumcommissie van de jubilerende hockeyclub.

Ulco Ronner, Ies Meinema, Bob Kroep, Margot Musiwa- Van wijk, Rein Schaap en Marleen Rademaker hebben er zin in. Al maanden zijn ze als Lustrumcommissie druk met de voorbereiding van het feest der feesten. Allemaal leden uit hockeyfamilies, vertelt Marleen Rademaker die samen met Margot verantwoordelijk is voor de werving van sponsoren. Lidmaatschap van MHC gaat van generatie op generatie, wordt al snel duidelijk. Hele families waarvan opa’s en oma’s, kinderen en kleinkinderen zich verbonden voelen met de club. Datzelfde geldt voor oud-leden. Typisch hockey, volgens Marleen die zelf ook uit een hockeynest komt. En ook typisch hockey zijn de feesten. Als er iets te vieren valt, zijn ze er als de kippen bij. Lallende hockeyvrinden, veel bier en een hoop lawaai om maar eens even wat ingrediënten te noemen. De gemeente kan de day after steevast rekenen op een paar telefoontjes van mensen die het allemaal toch wat luidruchtig vonden. Maar dat mag de pret niet drukken. Het programma belooft wat, weet Marleen. Alle leden zijn persoonlijk aangeschreven, net als de oud-leden. “We zijn er al vanaf oktober vorig jaar mee bezig. 50 jaar willen we hoe dan ook groot vieren, besloten we. Het wordt een beetje een reünie-gevoel. Een weerzien van mensen die aan de club verbonden zijn en waren. Ik verwacht dat het megadruk wordt. We zitten nu al op 241 aanmeldingen. 300 man zou mooi zijn. Mensen kunnen zich inschrijven via de speciale website mhcroden50jaar.nl.”

Een ding is duidelijk na een half uurtje babbelen met Marleen: de club bruist. Een tijd lang liep het stroef. Onenigheid binnen de club en verschil van inzicht leidde er toe dat bestuursleden opstapten en de club even stuurloos leek. Tot Sander Renkema opstond en op de voorzittershamer in de hand nam. Met positieve spirit ging hij aan de slag. Zocht verbinding, keek naar zaken die binden, in plaats van scheiden. Een ommekeer. “Trots overheerst vooral. We hebben een prachtige club, mooie velden op een prachtige plek. En hockey past bij Roden. Met elkaar hebben we gekeken hoe we de club nieuw elan kunnen geven. Vroeger bestond het bestuur uit vier mensen. Dat is tegenwoordig door drukke agenda’s van iedereen amper te doen. Misschien moeten we kijken naar nieuwe manieren om de vereniging te besturen. Een bestuur van 15 man waarbij iedereen een kleine, behapbare taak heeft zou een goede optie zijn. Het leeft in ieder geval weer op de club, merken we. Bevlogen, enthousiaste mensen. Net zoals vroeger. Onlangs hebben we met 100 vrijwilligers het complex opgeknapt. Wat bruin was wit gemaakt in de kantine. Een stuk frisser toch? En tuurlijk. ’t Is een beetje aftands hier en daar. Maar dat hoort nou eenmaal bij een hockeyclub.”

En dan nog even het programma: “We starten 30 juni om 10 uur met funkyhockey voor de jeugd. Speciaal voor kinderen die kennis willen maken met hockey, waarbij het vooral gaat om plezier. Gijs Nipshagen en Rein Schaap zorgen voor een parcours van Bovenlander & Bovenlander. De hele dag zijn er clinics en challanges waar iedereen aan mee kan doen. Ook mensen die geen lid zijn maar het wel eens willen proberen.” ’s Middags worden er verschillende wedstrijden gespeeld. Er is een lunch en vanaf een uurtje of vier is –u raadt het- borreltijd waarna rond zes uur het diner begint. “Dat is alleen voor mensen die zich daarvoor aangemeld hebben. Playtorn Musiwa (echtgenoot van lustrumcommissielid Margot, red.) komt Afrikaans koken op de club.” Een aanrader voor lekkerbekken, weet Marleen: voor slechts 15 euro word je verrast met exotische kipvariaties, runderstoofvlees en goddelijke salades. Als de buiken gevuld zijn worden om 20:00 uur de prijzen verdeeld op het grote podium. En dan… tja. Dan zit er nog maar één ding op: een steaming party! Ook naar het lustrum van MHC? Meer informatie en aanmelden kan via: www.mhcroden50jaar.nl