Je auto in nieuwstaat na een behandeling door SHIELD Detailing

Bedrijf uitgelicht: SHIELD Lux u ry Automotive Detailing

LEEK – Niets is mooier dan een auto die er van buiten en van binnen tiptop uitziet. Toch zijn gebruikerssporen na verloop van tijd onontkoombaar. De lak wordt doffer, hier en daar verschijnen er wat krassen of vlekken in de bekleding. Herkenbaar? De beste oplossing is om je auto naar SHIELD Detailing in Leek te brengen. Door grondige reiniging en piekfijn polijstwerk maakt het bedrijf je auto vrij van lichte krassen, swirls en beschadigingen door steenslag. Ook de bekleding ziet er weer uit als nieuw. Één ding is zeker: na een bezoekje aan SHIELD Detailing ken je je auto niet meer terug.

Waar een autopoetser stopt, gaat SHIELD Detailing verder. Is je auto onder handen bij Detailer en perfectionist Gert Jan Hummel, weet je zeker dat je hem in nieuwstaat terugkrijgt. Je auto wordt behandeld met de meest hoogwaardige producten wat zorgt voor een prachtige glanzende lak. “Lichte krassen poetsen we professioneel weg en diepere krassen worden opgevuld met lak. Ook stoeprandschade aan je velgen en andere cosmetische beschadigingen kunnen we volledig herstellen”, vertelt Hummel. “Evenals nare geurtjes zoals die van sigaretten of huisdieren kunnen worden verwijderd.” Een vak waar overigens nog behoorlijk wat bij komt te kijken. Want verkeerde producten of werkwijze richten vaak onherstelbare schade aan met alle gevolgen van dien, vertelt Hummel. In de zaak van Hummel staan twee glimmende Porsche’s te wachten om opgehaald te worden door hun eigenaar. “De eigenaar van de blauwe Carrera kwam gisteren nog langs om even te kijken. Hij wist niet wat hij zag. Is dit mijn auto?, riep hij verwonderd. En dat is wat we nastreven: absolute perfectie.”

Welk merk of type auto je ook hebt, hij is in goede handen bij SHIELD Detailing. Ook auto’s in het hoogste segment. Behalve auto’s behandelt het bedrijf ook boten, motoren en zelfs marktkramen. En altijd met één garantie: alsof –ie gisteren van de band is gerold. Ook een mooie, glimmende auto op je oprit? Even bellen met SHIELD Detailing: 06- 55 86 17 19. Kamerlingh-Onnesstraat 12A Leek. Web: www.shielddetailing.nl