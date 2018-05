Je financiën snel op orde met BIJMO budgetbeheer en schuldbemiddeling

NOORDENVELD – Niets vervelender dan wanneer je financiën niet op orde zijn. Wanneer er meer geld uitgaat dan er binnenkomt, overzicht ontbreekt en enveloppen om wat voor reden dan ook ongeopend op de trap blijven liggen kan dat zorgen voor vervelende situaties. Financiële problemen kunnen een hoop stress en spanning veroorzaken. Wie tijdelijk of structureel wel wat hulp kan gebruiken bij het beheren van het huishoudboekje zou eens moeten bellen met Monica van BIJMO. Monica zorgt ervoor dat de zaken snel weer op orde zijn én dat je budget op een verantwoorde manier beheerd wordt. Al vanaf 27,50 euro per maand heb je er geen omkijken meer naar en ben je compleet ontzorgd.

Regelmatig komt Monica het tegen: mensen die door ziekte, ongeval, schulden, detentie, het wegvallen van naasten of een geestelijke beperking (tijdelijk) niet in staat zijn om hun administratie bij te houden. Niets om je voor te schamen, vindt ze, maar wel belangrijk om er iets aan te doen. Bij Monica zijn jouw financiën in vertrouwde handen. Ruim 10 jaar werkte ze als financieel deskundige (en later als afdelingshoofd) voor het Centraal Administratie Kantoor in Den Haag, al vanaf haar 14e doet ze vrijwilligerswerk. Vindt het prettig om maatschappelijk betrokken te zijn. De combinatie van die twee dingen maakte dat ze bijna 3 jaar geleden besloot voor zichzelf te beginnen. BIJMO helpt mensen met en zonder schulden op een toegankelijke, laagdrempelige manier.

“Ik word er blij van dat ik mensen weer een glimlach kan bezorgen. Dat je mensen met iets dat je zelf beheerst een zetje in de goede richting kunt geven. In een intakegesprek bij mensen thuis probeer ik inzicht te krijgen in de financiële situatie. Dat kost niets, ook als ze besluiten geen gebruik te maken van mijn diensten. Willen ze verder gaan, maak ik een financieel plan. Vervolgens ga ik samen met de cliënt een beheerrekening openen en zorg ervoor dat alle instanties aangeschreven worden. Veel cliënten kiezen ervoor dat alle post via mijn postbus binnenkomt. Zo slipt er niets tussendoor, zijn ze er zeker van dat alles betaald wordt en bovendien geeft het rust. Mocht de situatie erom vragen help ik ook bij schuldbemiddeling. Mensen weer financieel gezond maken én houden, dát is mijn doel.”

Naast budgetbeheer is BIJMO er ook voor PGB-beheer. “Bij PGB-beheer mag de budgethouder zelfstandig blijven beschikken over de financiële middelen. Wij zorgen ervoor dat de PGB-gelden op een eerlijke en goede manier worden verdeeld en dat rekeningen op tijd worden gecontroleerd en betaald. PGB-beheer regelt BIJMO al vanaf 32,50 per maand. Ook hulp nodig bij je financiën? Even bellen met BIJMO: 06-22380527. Meer informatie is te vinden op: www.bijmo.nl