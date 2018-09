‘Je hebt er een pens wark van, maar dan heb je ook wat’

Volksvermaken en college maken laatste ronde langs de wagenbouwers

NOORDENVELD – Het is genieten op het terras van Het Wapen van Drenthe. De ondergaande zon zorgt voor een zwoele nazomeravond. Op de loungebanken van het terras verzamelen de leden van Volksvermaken Roden zich. De sfeer is relaxed, zoals dat bij Volksvermaken vaak het geval is. Althans, ze laten nooit merken hoe druk ze het werkelijk hebben. Altijd wordt er gelachen, gedold en op elkaar gezeurd. Een vriendenclub, dat is het. Maar wel een vriendenclub met een drukke agenda. Vooral rondom Rodermarkt.

Vanavond ontvangt deze vriendenclub het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld. De laatste rondgang langs de bouwers van de praalwagens staat namelijk op het programma. Traditioneel gaat dan het college mee op pad. Op het comfortabele tuinmeubilair, ontbreken namens Volksvermaken alleen Albertus Lieffering (vakantie) en Wim Oosterhuis (werk). Namens het college ontbreekt alleen wethouder Henk Kosters. De andere wethouders hebben zich naar Roden gehaast, nadat ze eerst met de overige colleges van de provincie Drenthe hebben gebarbecued. De verplichtingen reiken verder dan de eigen gemeente, zullen we maar zeggen.

Nog voor het gezelschap begint aan de rondgang langs de praalwagens, is er het verplichte fotomomentje. Even lachen, het is zo voorbij. Vervolgens zet de stoet zich in beweging.

De Krant kiest het spoor van voorzitter Lammert Kalfsbeek, die met burgemeester Klaas Smid en wethouder Alex Wekema in een auto stapt. In het spoor volgen de Jan Herman Kunst en Cor van der Steeg. En natuurlijk de heren van Volksvermaken TV, Rik van der Es en Jan Posthumus. De mannen die iedereen – of ze nou willen of niet – een gele microfoon onder hun neus duwen, zijn ook vanavond weer fanatiek bezig.

De eerste stop is de boerderij van de familie Ram, aan de Norgerweg in Roden. In de stal, waar twee prachtige Blakervelders nieuwsgierig meekijken, wordt gebouwd aan de wagen van OBS het Valkhof. Matheus en Elize zijn vanavond twee van de aanwezige bouwers. Matheus geeft aan dat hij liever verder was geweest. ‘We zijn begonnen met twee maanden achterstand’, vertelt hij. ‘Dat komt omdat de stal hier nog vol stond. We zijn met zo’n zeven à acht man nu druk bezig om de wagen af te krijgen. Eigenlijk hopen we dat er weer meer helpende handen bij gaan komen. We zouden graag verder zijn geweest.’ Matheus, zelf een automan, vertelt dat het meeste werk nu nog in het bloemenprikken zal zitten. ‘Dat is geen werk voor mij’, lacht hij. ‘Ik ben meer van het roege wark.’

Er is nog genoeg werk aan de winkel bij het Valkhof, maar ze zien het zelf wel goed komen. Buiten slaan burgemeester Smid en wethouder Wekema het tafereel gade. Zouden ze het zelf zien zitten om mee te bouwen aan een wagen? ‘Vroeger deed de gemeente wel mee’, weet Wekema te vertellen. ‘De laatste keer was volgens mij 2007. Eigenlijk zou het mooi zijn om weer mee te doen. Je zou zoiets vanuit de personeelsvereniging moeten kunnen organiseren.’ Wie weet, misschien dat we volgend jaar wederom een paradewagen van de gemeente Noordenveld zien langskomen.

De volgende stop is de Henk Halsema Hal. Daar treffen we vijf bouwteams: CBS de Hoeksteen, OBS de Tandem, Cre-Active, vv Nieuw-Roden en Go!. Die laatste is een debutant, vertelt Mathijs. Al is debutant wellicht niet het juiste woord. ‘We hebben zeven jaar geleden al meegedaan vanuit het Valkhof’, zegt Mathijs. ‘Nu onze kinderen van school gaan, doen we nog een keer mee onder deze nieuwe naam. Of we volgend jaar weer meedoen? Wie weet. Er zijn al wel ouders die hebben gezegd zich bij het team te willen aansluiten, dus ik sluit niets uit.’

Het thema van GO! is ‘Oer Hollands’. Zo wordt de Elfstedentocht er nagebootst. Niet alleen schaatsers komen aan bod, ook zal er een zwemmer te zien zijn. Inspelen op de actualiteit dus. Daarnaast hebben ze een replica van het Binnenhof gebouwd. Daar was nog een probleempje mee: het bouwsel werd te hoog. Dus moesten de plannen halsoverkop worden aangepast. Ook dat hoort bij de bouw van de wagens: het constant bijschaven van de plannen. Wie niet stressbestendig is, hoeft niet aan een wagen te beginnen.

In de Halsema Hal treffen we eveneens de driekoppige jury van de Rodermarktparade. Ze kijken streng uit hun ogen, maar blijken – wanneer je even met ze praat – toch vrij toegankelijk. Paul Huizenga, Jurgen Terlouw en Jeffrey Linker heten die mannen. ‘We komen uit nieuwsgierigheid ieder jaar een keer of drie kijken’, vertelt Paul, die al vier jaar in de jury zit. ‘Het is toch leuk om even achter de schermen te krijgen’, vult Jurgen aan. En, om het af te maken, doet ook Jeffrey een duit in het zakje: ‘Zo krijg je het complete plaatje. Anders zie je die wagen alleen tijdens de Rodermarktparade voorbij komen.’

Omdat er maar liefst vijf teams in de Halsema Hal bouwen, duurt deze stop nogal lang. Immers, ‘chef bloemen’ Jan Herman Kunst, moet met ieder team om tafel om de juiste bloemen uit te zoeken. Voor de teams luistert dat behoorlijk nauw, aangezien de bloemen toch vaak de wagen maken. Het zijn vooral de dames van de teams die de bloemen uitzoeken. En dat mag even duren.

Ondertussen loopt Cor van der Steeg in zijn eentje wat verloren door de Hal. Op de vraag wat hij aan het doen is, antwoordt de kortgeknipte Volksvermaker brommend: ‘eem struun’n’.

Even later staat diezelfde Cor buiten te babbelen met wethouder Wekema. Ze halen herinneringen op aan de keren dat zij deelnamen aan de Rodermarktparade. ‘Toen nog voor AV’75’, vertelt Wekema. Die vereniging bestaat inmiddels al een tijdje niet meer, maar de herinneringen blijven. De nachten dat zij tot in de kleine uurtjes doorbouwden aan de wagen, weten beide heren zich nog goed te herinneren. Spontaan krijgen de heren zin in de Rodermarkt. Wethouder Wekema, voor wie de Rodermarkt het hoogtepunt van het jaar is, zet spontaan het officieuze ‘Rodermarktvolkslied’ in. ‘Het grootste feest is Rônermaark’, klinkt het uit de telefoon van de wethouder. En zelf deint hij vrolijk mee.

De stoet vertrekt uit Roden en zet koers naar ‘Paais’. Daar, bij de familie Westerhof aan de Altenaweg, klinkt luide muziek uit de schuur. Bij de bloemenprikkers aan tafel, krijgen alle bezoekers een kop koffie aangeboden. Jan Herman Kunst laat nog maar eens de dahlia’s zien. Deze bloemen zijn aardig in prijs gestegen, vanwege de droogte van deze zomer. Desondanks heeft Volksvermaken genoeg bloemen kunnen regelen. De bloemprikkers laten weten dit jaar twee keer per week bezig te zijn. ‘Met iedere keer vijf man. Dan maak je wel meters.’

Wanneer ook burgemeester Smid nét gaat zitten voor een kop koffie, roept voorzitter Lammert dat ‘we kunnen gaan’. De grap van Lammert wordt met een klein glimlachje ontvangen en de burgemeester krijgt tijd om zijn kop koffie op te drinken.

De stoet moet verder. Het volgende adres ligt aan dezelfde straat als het terrein van de familie Westerhof. Een kort ritje dus. De bouwers van Altena zijn hier bezig. Wat opvalt is de grote staalconstructie die opdoemt. Metershoog. Burgemeester Smid is zichtbaar onder de indruk. Eén van de bouwers vat het mooi samen: ‘Je hebt er een pens wark van, maar dan heb je ook wat.’

Bouwgroep Altena heeft als doel om de paradewagen net zo indrukwekkend te laten worden als hun onderwerp. Als onderwerp heeft de bouwgroep Altena ‘Gladiatoren Spelen’ gekozen. Het stalen frame belooft in ieder geval spektakel.

Ondanks dat de constructie indrukwekkend is, lijkt het alsof er nog veel moet gebeuren. Schijn bedriegt, zo wordt er gezegd. Alleen de folie moet er nog omheen. O ja, en nog eventjes 170 vierkante meter aan dahlia’s. Dat dan weer wel.

Na deze bijzondere ontmoeting met bouwgroep Altena, waar de Volksvermakers en het college even een biertje dronk, rest het laatste adres. De loods van Volksvermaken. Daar bouwen CBS de Parel en de Bomenbuurt aan hun wagens. De wagen van de Parel spreekt alvast tot de verbeelding: zij hebben als onderwerp ‘Grand Prix’. En nu Max Verstappen furore maakt binnen de Formule 1, kan hij niet ontbreken. Het ontwerp komt van Piet van Houten, die eveneens het ontwerp voor de wagen van Nietap-Terheijl heeft bedacht. ‘Wanneer het klaar is, zie je een racewagen door een zwart-wit geblokte vlag rijden’, zegt Piet. ‘Het lastige aan deze wagen, is dat je rekening moet houden met de twintig kinderen die zowel ’s ochtends als ’s avonds op de wagen zitten. Maar die uitdaging, maakt het juist ook leuk.’

Sander, één van de bouwers aan de wagen, vertelt dat ze meestal met een man of acht aan de wagen bouwen. ‘Het belangrijkst zijn de kinderen in het verhaal. Daar wordt zeker rekening mee gehouden.’

Aan de andere kant van de loods, doet Wietze van de Bomenbuurt zijn verhaal. Inmiddels zijn de wethouders Kirsten Ipema en Jeroen Westendorp ook aangeschoven bij het gezelschap. ‘We hebben nog genoeg te doen’, stelt Wietze. ‘Maar we gaan het zeker redden.’

Wanneer ook de Bomenbuurt en CBS de Parel hun bloemen hebben uitgezocht, verlaat het gezelschap de loods weer. Na een rondgang langs de wagenbouwers, krijg je vanzelf respect voor deze kanjers. En Volksvermaken hoeft niet te vrezen: alles komt goed. Op zaterdag 22 september rijden er gewoon zestien praalwagens door de Roner straten. Zowel de bouwers, als Volksvermaken en het college kunnen niet wachten: laat de Rodermarkt maar komen!