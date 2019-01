Je komt tussen de sterren in het PSG pak

Als een komeet is Paris Saint-Germain in de afgelopen jaren gegroeid tot de enige absolute topclub in de Franse voetbalcompetitie. Op eenzame hoogte eigenlijk. Parijs is weer de voetbalhoofdstad van het land en sterren weten de weg naar de club weer te vinden. Voor op het veld en op de tribunes van het Parc des Princes. De titel in eigen land is al zo goed als binnen en voor het winnen van de Champions League ligt de club op koers. Sterren in Parijs trainen daarvoor in het nieuwste Paris Saint-Germain pak.

Waarom is het Paris Saint-Germain trainingspak zo aan populariteit aan het winnen? Voel je bij het dragen van dit comfortabele pak het zelfvertrouwen van de vedettes in het Parijse blauw? Waan je je een stijlvolle voetballer die dit seizoen zijn oog, meer dan ooit, heeft laten vallen op het winnen van die Champions League? Kruip je in de huid van Neymar jr., Kylian Mbappé, Thiago Silva en Marquinhos?

Het trainingspak neemt presteren als uitgangspunt. Dit Dri FIT-technologie pak voelt als een warm bad voor het voetbalspel. Onderaan de broekspijpen zitten boorden met een rits om je makkelijk om te kleden met voetbalschoenen aan. Het pak is gemaakt van zweetafvoerend materiaal en houdt het lichaam droog en comfortabel. Bij alle weertypen.

Dit pak zorgt voor een verbinding met die grote club uit Parijs. Meeleven in de strijd om titels, trainen om beter te worden voor de uitzinnige schare fans en nooit opgeven tot het hoogst haalbare is behaald. Om vervolgens weer op zoek te gaan naar de volgende ambitie. Parijs voelt simpelweg heel dichtbij zodra dit PSG pak om het lichaam zit. En de voetbalkwaliteiten krijgen ook een impuls. Het roze gekleurde jack is super licht en vormt geen enkele belemmering bij het inzetten van een schaar of een snelle kapbeweging. Zonder problemen geeft het jack mee bij het nemen van risico’s in het spel. Niet te missen aan het ontwerp van dat jack is de zwarte tekstlijn die over de schouders loopt. Van de ene elleboog naar de andere. Paris Saint Germain staat daarop afgedrukt.

Op de voorzijde van het jack staan zowel het logo van de Parijse club als de merknaam Nike. Die laatste in blokletters. De rits zorgt ervoor dat je zelf kunt bepalen hoe je het pak wilt laten ventileren. Het jack en de broek hebben ritszakken voor het opbergen van kleine spullen. Muziekliefhebbers kunnen gebruik maken van de audioband voor een headset.

Zwart is de kleur van de broek en ook daarop is de tekst NIKE te lezen. De broek is overigens voor honderd procent van polyester en machine wasbaar. Dat geldt ook voor de jas. Mocht je het PSG pak willen bekijken, is Sportshowroom.nl een handige site met het grootste assortiment aan trainingspakken.

Het dragen van het trainingspak is de kortste weg om het superieure gevoel van de club te ervaren. Ja, je waant je een stijlvolle voetballer en ja, het zelfvertrouwen krijgt een impuls met deze kleding. Je komt tussen de sterren in het PSG trainingspak.