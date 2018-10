‘Je kunt als vereniging laten zien waar je voor staat’

Jumbo Sponsoractie gaat van start

LEEK – In Agora te Leek werd afgelopen week een informatiebijeenkomst georganiseerd met betrekking tot de Jumbo Sponsoractie. Maar liefst 43 verschillende verenigingen, verspreid over de gemeente Leek, doen mee aan deze actie. Niet alleen kunnen mensen sparen voor een vereniging naar keuze, door boodschappen te doen bij de Jumbo, ook kunnen de verenigingen middels verschillende acties en activiteiten meer geld genereren.

Na een interessante opening van gastspreker Wout Zijlstra, nam Pieter Kuizenga het woord. Kuizenga is commercieel manager bij Jumbo en weet veel te vertellen over de sponsoractie. Een dergelijke actie werd namelijk al eens in Surhuisterveen en Groningen op poten gezet en ook toen was Kuizenga hier nauw bij betrokken. Voorafgaand aan zijn presentatie, legt Kuizenga uit waarom Jumbo kiest voor een grote sponsoractie als deze. ‘Als Jumbo zijnde worden wij vaak gevraagd voor sponsoractiviteiten. Dat is erg leuk, maar als je niet uitkijkt zit je altijd bij de plaatselijke voetbalclub. Omdat wij iedereen een kans willen geven op goede sponsoring, pakken wij het zo aan.’

De sponsoractie is voor álle verenigingen in de gemeente Leek. Dus niet alleen de sportverenigingen, maar ook de kaartclubs en de Vrouwen van Nu konden zich opgeven voor de actie. Op maandag 26 november gaat de sponsoractie van start. De actie loopt tot zondag 3 februari en de laatste vouchers kunnen tot en met woensdag 6 februari worden ingeleverd.

Die vouchers vormen de basis van de sponsoractie. Bij iedere tien euro aan boodschappen bij één van de twee Jumbo-supermarkten in Leek, ontvangt de klant een voucher ter waarde van tien cent. Deze voucher is eenmalig te doneren aan één van de deelnemende verenigingen naar keuze. De voucher kan worden ingeleverd bij de actiekasten in de winkels of thuis via de Facebookpagina’s van Jumbo Leek Industriepark en Waezenburg.

Naast deze inzameling van vouchers, kunnen verenigingen extra geld verdienen door middel van speciale acties. Zo zullen er, gedurende de tien weken dat deze actie loopt, in willekeurige volgorde teams worden genoemd in een bericht van de Jumbo Sponsoractie op Facebook. Als iemand van de vereniging dat ziet en de contactpersoon binnen tien minuten contact opneemt, dan krijgt de vereniging een bonus van honderd euro.

Ook wordt er een YouTube wedstrijd gehouden. De verenigingen kunnen zich in een kort filmpje op YouTube laten zien aan de buitenwereld. Wie het meest originele filmpje plaatst, wint. Uit de inzendingen wordt een top drie gemaakt. De nummer drie ontvangt vijfhonderd euro, de nummer twee duizend en de nummer één wint vijftienhonderd euro.

Dan is er nog een sponsorjacht, waarbij er op een geheime locatie in Leek een sponsorcheque ter waarde van duizend euro wordt verstopt. Elke week zal er één hint verdwijnen op de Facebookpagina’s van de Jumbo-supermarkten in Leek. De vinder van de cheque mag deze voor zijn/haar favoriete vereniging komen verzilveren bij de Jumbo.

Tot slot krijgen verenigingen de ruimte om een ludieke activiteit te organiseren bij de ingang van de Jumbo-filialen. Iedere week mogen twee verenigingen op vrijdag of zaterdag iets verzinnen. Op deze manier kunnen zij het winkelende publiek aansporen om geld te geven voor hun verenigingen. Iedere vereniging die een ludieke actie op poten wil zetten, kan zich voor 16 november aanmelden per mail. Er kunnen slechts twintig plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, dus verenigingen moeten goed nadenken over wat zij precies willen doen. De hoofdprijs levert voor de vereniging wederom vijftienhonderd euro op. Voor de nummers twee en drie is er respectievelijk duizend en vijfhonderd euro.

Juist die speciale activiteiten vielen in goede aarde bij de aanwezigen van de verschillende verenigingen. Zo liet een aanwezige zich ontvallen dat dit een ideale manier is om je als vereniging te profileren. ‘Je kunt laten zien wat voor vereniging je bent. Laten zien waar je voor staat. Dat je binnen de actie je creativiteit kwijt kunt, maakt het alleen maar leuker.’

De deelnemende verenigingen ontvangen van Jumbo een promopakket en mogen één item aandragen voor een stukje aankleding in de winkels. Vanaf 26 november zullen de verenigingen het tegen elkaar opnemen om uit te maken wie het meeste geld binnenhaalt.

Wekelijks blijft men op de hoogte van de tussenstand, door middel van de Facebookpagina’s van Jumbo en het scorebord in de winkel.