‘Je kunt niet de wereld redden, maar wel één iemand’

Stand by You Foundation helpt vluchtelingen in Duinkerken

NIETAP – Al sinds 2015 zet de Nietapse Andrea Strijker zich in voor vluchtelingen in Duinkerken. Daar slapen honderden vluchtelingen in de bossen rondom de Franse kustplaats. Doordat zij geen verblijfplaats kunnen krijgen in Duinkerken zelf en niet naar Engeland mogen afreizen, zien zij zich genoodzaakt om in de buitenlucht te slapen. Onacceptabel, zo vindt Andrea. Vandaar dat zij zich aansloot bij de stichting Live for Lives. Deze stichting ging begin 2018 ter zielen, maar de situatie in Duinkerken is nog steeds schrijnend. En wat doe je dan? Dan zet je je eigen stichting op.

Officieel is die stichting op 1 mei opgericht. Desondanks zijn ze er al een tijd mee bezig. De ‘Stand by You Foundation’, helpt vluchtelingen in en rondom Duinkerken aan tenten, slaapzakken, voedsel, kleding en nog veel meer. Voor Andrea begon het avontuur in 2015, nadat ze op Facebook een foto voorbij zag komen van een kindje dat op de grond in het bos sliep. Sindsdien gaat ze vrij regelmatig – samen met een aantal andere vrijwilligers – richting Duinkerken. ‘Om hulp te bieden. Maar ook om te laten zien dat wij deze groep mensen niet vergeten’, zegt Andrea. ‘Meestal gaan we met een groep van tien à vijftien personen, allemaal op eigen vervoer. Het is écht vrijwilligerswerk. Brandstof en dergelijke wordt niet vergoed. Toch weten we vaak een mooie club vrijwilligers op de been te brengen.’

De situatie in Duinkerken is zorgelijk. ‘Er zitten nu tussen de vijf- en zeshonderd vluchtelingen in het bos. Zij kunnen asiel aanvragen in Frankrijk, maar dat wil niet zeggen dat ze automatisch niet meer op straat leven. De meeste vluchtelingen hopen dat ze de oversteek naar Engeland kunnen maken, aangezien dat volgens hen nog steeds het beloofde land is. Dagelijks lukt het een handjevol mensen om de oversteek te maken, maar dat is slechts een klein aantal’, zegt Andrea. Eerder hielp Andrea ook al aan de Griekse kust, waar veel vluchtelingen aankwamen. Zo probeert ze haar steentje bij te dragen aan de verbetering van de situatie van vluchtelingen door heel Europa. ‘Mocht straks het probleem in Duinkerken verholpen zijn, dan gaan wij ons elders inzetten’, zegt ze. Ondanks dat ze zich beseft dat het een druppel op de gloeiende plaat is, blijft ze zich inzetten. ‘Het is misschien heel klein wat je doet, maar voor degene voor wie je het doet is het heel belangrijk. Veel vluchtelingen zoals in Duinkerken, zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers. Je kunt niet de hele wereld helpen, wel één iemand.’

Om de paar weken gaan vrijwilligers van de stichting richting Noord-Frankrijk. De volgende trip staat gepland op 15, 16 en 17 juni. Vooral tenten zijn van harte welkom, aangezien deze vaak door politie worden verwijderd. ‘De burgemeester van Duinkerken staat heel welwillend tegenover een oplossing voor het probleem, maar van hogerhand wordt niet meegewerkt. De politie heeft hierdoor de taak om tenten kapot te maken, zodat de vluchtelingen geen onderdak meer hebben’, legt Andrea uit. ‘Natuurlijk word ik er wel eens moe van dat de tenten die wij ze verschaffen, telkens worden kapot gemaakt. Maar we blijven gewoon tenten aanbieden.’ Tijdens de weekenden dat de stichting hulp biedt aan de vluchtelingen, verzorgen zij goede ontbijtjes met gebakken eieren maar zorgen ze ook voor activiteiten. Zo kan een potje voetbal voor afleiding zorgen bij de vluchtelingen.

De stichting is vooral via Facebook heel actief en kan altijd spullen gebruiken. Slaapzakken en tenten zijn bijvoorbeeld heel erg welkom. Via sociale media groeit de Stand by You Foundation redelijk hard, met medestanders uit heel Nederland. Toch krijgt Andrea ook wel eens een negatieve reactie te verwerken. ‘Via Facebook sijpelen weleens berichten binnen van mensen die bang zijn voor moslims. Zij zijn kwaad dat wij die mensen helpen. Dat is voornamelijk onwetendheid en daar reageer ik niet op. We helpen mensen die écht hulp nodig hebben, we hebben het hier niet over economische vluchtelingen die voor het geld naar Europa willen komen. Eigenlijk zouden mensen die nare reacties plaatsen eens mee moeten gaan naar Duinkerken, zodat ze kunnen ervaren wat wij daar doen en hoe de situatie van die mensen is.’

In het derde weekend van juni gaat de stichting dus weer naar Duinkerken. Slaapzakken, tenten en enthousiaste vrijwilligers zijn van harte welkom. Een oplossing voor het probleem in Duinkerken, verwacht Andrea niet zo snel. ‘Daar zit momenteel weinig schot in. Wat heel erg is, is dat er tegenwoordig geen winteropvang meer is. In de koude maanden zijn de mensen daar ook genoodzaakt om buiten te slapen.’

Eenieder die meer over de stichting te weten wil komen, kan een kijkje nemen op de Facebookpagina van de Stand by You Foundation. Daarnaast is de stichting per e-mail te bereiken (info@standbyyoufoundation.nl).

Hartverscheurend

Tijdens de weekenden in Duinkerken hoort Andrea zo af en toe de meest hartverscheurende verhalen. Neem nu die van het Iraanse meisje wat vluchtte voor Islamitische Staat. Haar buurmeisje bleef achter en werd meegenomen. Zelf wist ze het land te ontvluchten door in een vrachtwagen de grens over te worden gesmokkeld. Van haar buurmeisje is sindsdien geen enkel spoor vernomen..