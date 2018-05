‘Je moet niet vast blijven zitten in je eigen knulligheid’

Hechte groep schilders exposeert in K38

RODEN – Afgelopen weekend is er in Kunstencentrum K38 een nieuwe expositie geopend. ‘NOORD9 Geschilderd Leven’, laat de werken van negen kunstenaars zien die allen met figuratieve schilderijen exposeren. De hechte groep schilders – die inmiddels al vijf jaar met elkaar optrekken – wil vooral een hele verrassende en gevarieerde expositie laten zien.

De tentoonstelling in K38 wordt gecoördineerd door Joke Quartel. Zij is blij met de negenkoppige groep exposanten. ‘Zij kennen en versterken elkaar. Ik denk dat deze groep exposanten naar buiten spat’, zegt Joke. Het vertrouwen in deze groep kunstenaars is gegrond.

Ze kennen elkaar al sinds 2013, toen ze begonnen met hun opleiding aan de Foudgumse School. Sindsdien hebben ze menig fraaie tentoonstelling op poten weten te zetten. De groep bestaat uit Bert Dekker, Wya Geerligs, Aukje de Haan, Sjoerd Jousma, Jan Anne van der Laan, Wilma Lanser, Hinke Veenstra, Yteke van der Wal en Joke Wieringa. De schildergroep, NOORD9 genaamd, is opgericht om hun werk in de figuratieve schilderkunst te ontwikkelen en te promoten.

Figuratief werk dus. Oftewel: schilderen naar een realistisch beeld. Je zou zeggen dat, omdat deze schilders allen dezelfde opleiding genoten en nog steeds veel met elkaar optrekken, er weinig variatie aanwezig is in de expositie. Niets is echter minder waar. De expositie in K38 biedt een ruime diversiteit aan stijlen en kleuren. ‘Iedereen gaat toch zijn eigen weg. We exposeren ongeveer twee keer per jaar als groep, maar doen dat ook individueel’, zegt Bert Dekker. Jan Anne van der Laan beaamt dit. ‘Bezoekers mogen een zeer gevarieerde expositie verwachten, met veel verschillende onderwerpen.’ Desondanks wordt er eigenlijk altijd een portret en ‘iets levends’ geschilderd. Vandaar ook de naam. ‘Het is heel gevarieerd, maar wel onder de paraplu van het figuratieve’, zegt Hinke Veenstra.

De kunstenaars zijn zeer tevreden over hoe de expositie is ingericht. Het belangrijkste is het overbrengen van de gevarieerdheid die de figuratieve schilderkunst herbergt. Tijdens de opleiding die zij genoten, zagen zij al onderlinge verschillen ontstaan in stijl en kleur. Volgens Yteke is het creëren van een eigen stijl belangrijk, maar ben je als kunstenaar ook verplicht je breder te oriënteren. ‘Kijk verder dan je al doet, dat is heel belangrijk’, meent zij. Jan Anne kan zich hier in vinden. ‘Je moet niet blijven hangen in je eigen knulligheid.’

Omdat de figuratieve schilderkunst zich voornamelijk baseert op portretten, is er een laagdrempelige expositie ontstaan. Voor de minder geoefende kunstliefhebber dus ook zeker een aanrader. De officiële opening vond afgelopen weekend plaats onder leiding van Rob van Duren. Met muziek van Evert van Loon en Mona Hoog, en onder grote belangstelling, werd de aftrap verricht van deze bijzondere tentoonstelling.

De expositie loopt nog tot en met 17 juni. Iedere woensdag tot en met zondag is deze te bezoeken, van 13:00 tot 17:00 uur. Entree kost twee euro en bezoekers tot en met achttien jaar hebben vrije entree.