‘Je moet trots zijn op je werk, dat is het belangrijkst’

Annelies de Heer exposeert in ’t RAShuys

RODERESCH – Kunstenaar Annelies de Heer uit Niebert, exposeert tot 16 december in ’t RAShuys te Roderesch. In ’t RAShuys hangen porseleintekeningen en soft pastel- tekeningen van de artistieke exposant, die al meer dan 25 jaar haar kunsten vertoond. De eigenaresse van atelier De Lindeborg te Niebert, vertelt trots over haar kunstwerken en haar expositie.

‘Toen ik een jaar of twaalf was maakte ik al tekeningen. Dat vond ik zelf niet zo bijzonder, maar achteraf hoorde ik wel dat bekenden vonden dat ik talent had’, zegt Annelies. Ze werkt nu al een hele tijd met porseleinverf en heeft zich sinds twee jaar toegespitst op soft pastel werk. ‘Soft pastel is een materiaal wat een beetje tussen krijt en wasco in zit, qua dikte. Dit breng je aan op dik papier en vervolgens lijst je het in achter glas’, zegt Annelies. In al haar kunstwerken staat een dier centraal. ‘Ik ben gek op dieren’, zegt ze. Vandaar dat in ’t RAShuys onder andere een olifant, een ijsvogel en een vos de revue passeren. ‘Ik heb zelf een ezel waarmee ik tochten door Nederland maak. Ik zit al jaren in de ‘ezelwereld’. Daar ben ik ooit zo ingerold en nu maak ik vaak kunstwerken van ezels. Ik denk dat ik honderden werken heb gemaakt waarin een ezel centraal stond. Het mooie aan ezels is, dat het hele aandachtige dieren zijn. Daarnaast houden ze ervan geknuffeld te worden. Dat maakt het zulke mooie dieren’, zegt Annelies.

Doordeweeks is de kunstenares voornamelijk bezig met haar verschillende werken. Ze beleeft er veel plezier aan en komt door haar werk op vele exposities in den lande. Een vetpot is het echter niet. ‘Kunstenaars verdienen niet veel, maar dat is al jaren zo. Daarnaast moet je goed zijn om je werken te verkopen. Vandaar dat ik altijd heel serieus en secuur te werk ga. Kunst moet goed zijn, wil je dat mensen er voor betalen.’

Annelies werd via de Teken- en Schilderclub Roden in contact gebracht met ’t RAShuys. Er hangen een aantal porseleinschilderingen, maar de overgrote meerderheid is soft pastel- werk. ‘Eén van de belangrijkste dingen bij soft pastel werk, is het uitzoeken van de juiste passe-partout. Ik kies de passe-partouts heel zorgvuldig bij mijn werk, omdat het een groot onderdeel van het kunstwerk is. De lijst vind ik van minder groot belang, de passe-partouts kunnen je werk maken of breken’, zegt Annelies. Uiteindelijk moet alles kloppen aan het werk, vindt Annelies. ‘Ik ben erg perfectionistisch. Als ik naar één van mijn kunstwerken kijk, stel ik mezelf altijd de vraag: zou ik het in mijn eigen huis aan de wand hangen? Wanneer dit niet het geval is, gooi ik het weg.’ Gelukkig heeft Annelies door de jaren heen nog maar één keer een kunstwerk weg moeten gooien. ‘Eén van de belangrijkste dingen is geduld. Het andere is oefening. Ik geef drie dagen per week tekenles in de zeehondencrèche van Pieterburen, waar ik met toeristen zeehonden teken. Dan komen er mensen die nooit tekenen en probeer ik ze te ondersteunen. Je ziet dat geduld erg belangrijk is. Daarnaast zie je mensen die geregeld komen, zich echt ontwikkelen. Tegen hen zeg ik ook altijd: ga gewoon aan de slag en zie maar wat het wordt. Als het niets is, dan gooi je het weg. Is het wel leuk, dan hang je het aan de muur en zet je er heel groot je handtekening bij. Dat is namelijk het allerbelangrijkst: trots zijn op je werk.’

Voor de actuele openingstijden van ’t Rashuys, kan eenieder terecht op https://www.rashuys.nl/. Meer informatie over Annelies de Heer is te vinden op http://www.lindeborg.nl/.