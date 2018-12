Jeroen Vredevoogd nieuwe voorzitter van de Winsinghhof

RODEN – Jeroen Vredevoogd is door het college van de gemeente Noordenveld benoemd tot voorzitter van stichting theater / cinema de Winsinghhof. Het huidige bestuur van de stichting landgoed Mensinge heeft hem voorgedragen als nieuwe voorzitter.

Vredevoogd is woonachtig in Roden en maakte onder andere furore als voetbalscheidsrechter op hoog niveau.