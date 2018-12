Hij is de nieuwe voorzitter van stichting Theater/Cinema de Winsinghhof. Jeroen Vredevoogd, woonachtig in Roden, is afgelopen week officieel benoemd als voorzitter. Dit op voordracht van het huidige bestuur van de stichting Landgoed Mensinge. Vredevoogd gaf medio 2017 al te kennen een bestuursfunctie te ambiëren. Op dat moment was er net een interim bestuur aangetreden, maar werd zijn belangstelling in beraad gehouden. Dit jaar is er contact gezocht en hebben de overige bestuursleden (Gerdien Dijkstra, Jan Willem van der Valk en Ed Scherbeyn) besloten om Vredevoogd vooruit te schuiven als voorzitter.

Vredevoogd is in de voetbalwereld overigens geen onbekende. De scheidsrechter floot in de Topklasse en ook in de Tweede en Derde Divisie. Nog steeds is hij werkzaam voor de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, waar hij zich onder meer bezighoudt met licentiezaken. Ook was hij penningmeester en voorzitter van voetbalvereniging Haren. Dat is de club waar hij zich al jaren voor in heeft gezet.

Vredevoogd slaat nu dus een andere weg in. Die van het theater. Eens kijken of arbiter Vredevoogd ook van vele culturele markten thuis is. In ieder geval wenst eenieder de Rodenaar veel geluk en wijsheid toe. Op een goede samenwerking!