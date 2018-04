Jeroen Westendorp vierde kandidaat-wethouder

NOORDENVELD – Jeroen Westendorp (36) is de vierde kandidaat-wethouder voor het aanstaande college in de gemeente Noordenveld. Na Henk Kosters (Gemeentebelangen), Kirsten Ipema (Gemeentebelangen), Alex Wekema (PvdA en GroenLinks), moet Westendorp de wethouder namens de ChristenUnie en het CDA worden.

Gemeentebelangen gaf al aan een coalitie te willen vormen met dezelfde partijen als de afgelopen vier jaar. De samenwerking is volgens hun uitstekend bevallen en dus zien zij weinig aanleiding om voor een andere coalitie te gaan. Meer over de vorming van het college, in de Krant van 24 april.