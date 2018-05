Jetta Klijnsma opent Belevingstuin

NORG – Het is medewerker van De Wiekslag Geert Geerligs gelukt om de Commissaris van de Koning in Drenthe naar Norg te krijgen. ‘Het goede nieuws dat zij onze Belevingstuin aan de achterzijde van het gebouw gaat openen kwam onlangs tot ons. Ik heb via mijn website en de nieuwsbrief van De Wiekslag mee gedaan aan de actie ‘Tip de Commissaris’. Daar hebben veel mensen op gereageerd en nu gaat haar komst naar Norg dus werkelijkheid worden. Wij zijn trots en blij,’ laat hij glunderend weten.

Jetta Klijnsma is sinds kort de nieuwe Commissaris van de Koning in Drenthe. Om Drenthe te leren kennen gaat zij deze maanden veel projecten in de provincie bezoeken. Zo nu dus ook Norg en wel op vrijdag 1 juni. Om 11.30 uur zal zij de Belevingstuin officieel gaan openen met het planten van een boompje.

‘Wij zijn met enkele vrijwilligers 2,5 jaar geleden gestart met de aanleg van de tuin. Wanneer er weer wat geld binnenkwam konden we verder. Beetje bij beetje hebben we er een mooie tuin van gemaakt met borders, vaste planten, fruitbomen, een kippenhok en terrasjes met looppaden. Ook geschikt voor mensen met een rollator en rolstoel. In een Belevingstuin is elkaar ontmoeten erg belangrijk, zo ook het maken van een wandeling.’

De Wiekslag kent naast het woongedeelte De Bonkelaar, ook een locatie met de naam De Omloop waar mensen met dementie wonen. De tuin is dan ook vooral voor hen bedoeld. Het idee voor de tuin kwam van medewerker van De Omloop Margreet Hut. ‘De tuin lag er vroeger haveloos bij. Het nodigde niet uit om in de tuin te zitten. Nu is dat compleet anders. We vinden het fantastisch dat het zo mooi is geworden en onze bewoners genieten er nu al volop van.’

Op de foto staan alle vrijwillige medewerkers aan de tuin. Geert Geerligs, Ibo Rooske en zijn zoon Tijmen, Margreet Hut, Herik Scheper en Hilde Oppers.

Op vrijdag 1 juni kunnen alle Norgers en andere belangstellenden in de middag vanaf 14.30 uur de Belevingstuin bezoeken. De Wiekslag organiseert dan tevens enkele activiteiten, waaronder muziek en een High Tea.

