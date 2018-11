Jetta Klijnsma te gast op Scheepstra Kabinet

RODEN – Hoog bezoek voor het Scheepstra Kabinet in Roden. Niemand minder dan commissaris van de Koning van Drenthe Jetta Klijnsma kwam even koekeloeren bij het kabinet van Ot en Sien. Het was aanvankelijk de bedoeling dat ze tentoonstelling en documentaire over Hindericus Scheepstra feestelijk zou openen, maar dat lukte door andere verplichtingen niet. En daarom maakte de commissaris het zaterdagmiddag alsnog goed met een werkbezoek. Klijnsma was onder de indruk van het kabinet en de rijke historie van Ot en Sien.