RODEN – Het was even schakelen voor de organisatoren van Volksvermaken Roden. Vanwege de weersvoorspelling diende de jaarlijkse Weihnachtsmarkt verplaatst te worden naar De Pompstee en Onder de Linden. Dat schakelen was even hinderlijk, maar drukte de pret zeker niet. De sfeer was uitstekend, de markt werd goed bezocht en de Rodense gezelligheid ontmoette enkele Duitse invloeden. Kortom: een meer dan geslaagde dag in Roden afgelopen weekend. En gelukkig hebben we de foto’s nog.