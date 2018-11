Jeu-de-boulen in november? Het kan, constateerde de Ongenode Gast

RODEN – Soms, heel soms, vraagt de Ongenode Gast zich wel eens af of hij niet voor de gek wordt gehouden. Afgelopen week rolde er een bericht zijn mailbox binnen, waarbij hij niet zeker wist of het om een slechte grap ging. ‘Burgemeester Smid en wethouder Westendorp gaan jeu-de-boulen’ stond er. U leest het goed. Het is bijna december, de ijsverenigingen maken zich al klaar voor de winter en de Roder Weihnachtsmarkt wordt alweer voorbereid, maar de heren Smid en Westendorp gaan jeu-de-boulen. Dat moest ondergetekende met eigen ogen aanschouwen. En, warempel, het was nog waar ook. Gelukkig overdekt. Dat dan weer wel…

Reden dat de burgervader van Noordenveld en de wethouder van sport en gezondheid zich overgeven aan de Franse balsport, is het feit dat twee van de vier banen van Jeu de Boulesclub ‘Roon’ kapot waren. De banen – gelegen in het Vasalis gebouw – hebben inmiddels een renovatie ondergaan en liggen er weer picobello bij. En dat moet gevierd worden, vindt het college.

De Ongenode Gast is niet de enige die het moest zien om te geloven. De pers is massaal uitgelopen voor het potje jeu-de-boule in het Vasalis gebouw. Ook de bewoners komen even kijken. Zo ook Edith. ‘Ik ben zelf geen lid, nee. Dit is trouwens niet de enige Jeu-de-Boulesclub die gebruik maakt van de banen’, zegt zij. Ook Jans is vandaag toeschouwer. Hij zit langs de lijn op zijn rollator en houdt scherp in de gaten wie zijn bal het dichtst bij de but gooit.

Ondertussen krijgen de heren van het college uitleg van Wim Cazemier, voorzitter van de Jeu de Boulesclub Roon. Als hij klaar is, vertelt hij nog wat wetenswaardigheden over de club. Bijvoorbeeld dat zij iedere woensdag spelen, van twee tot vier. ‘We hebben een grote club, dus er wordt ook op andere dagen gespeeld’, zegt Wim. ‘De competitie is al afgelopen. We spelen nu alleen nog om de lol.’

Aanwezig is ook Willem de Ruiter, penningmeester van de club. Hij vertelt waarom de renovatie van de achterste twee banen zo broodnodig was. ‘Het leek meer op een grastapijt dan op een jeu-de-boulesbaan’, zegt hij. ‘De impact van de ballen maken de baan er natuurlijk niet beter op. Nu ligt er speciaal hockeygras onder.’

Genoeg geluld, tijd voor actie. Klaas Smid trapt af. De burgemeester – vroeger een verdienstelijk voetballer (zegt ie) – begint niet sterk. De eerste bal is vreselijk uit de richting. De tweede bal is al een stuk beter, maar echt overtuigend is het nog niet. Zijn teamgenoot Jeroen Westendorp begint eveneens niet sterk. Hun tegenstanders zijn spekkoper. Maar de score geeft een vertekend beeld, vindt Westendorp. Hij schermt zelfs met een uitspraak van Co Adriaanse en verwijt zijn tegenstanders ‘scorebordjournalistiek’. Dit alles uiteraard met een glimlach.

Nee, onvriendelijk wordt het niet. Dat ziet ook Albert van Woonborg. ‘Er worden wel eens andere clubs uitgenodigd. Dan gaat het een stuk fanatieker’, zegt hij. Tussen de wedstrijden door zorgt de heer Schuurke ervoor dat de banen mooi strak blijven. Met een hark zorgt hij voor een lijnrechte grindbak.

Goed, de Ongenode Gast heeft eerst genoeg gezien. Terwijl Smid en Westendorp nog druk bezig zijn om het spelletje onder de knie te krijgen, zoekt hij zijn blikken viervoeter weer op. Jeu-de-boulen in november. Het kan. Maar dan wel overdekt en met een jas aan.

Overigens: Jeu de Boulesclub Roon is nog op zoek naar mensen die op de vrijdagmiddag willen jeu-de-boulen. Geïnteresseerd? Kom dan gerust eens langs op de vrijdag tussen 14:00 en 16:00 uur

Wat: opening gerenoveerde jeu-de-boulesbanen bij Vasalis

Wanneer: woensdag 21 november

Hoe laat: 14:30 uur