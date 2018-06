Jeugd meer betrokken bij Paardenshow Peize

PEIZE – Op zondag 10 juni wordt voor de zeventiende keer de Paardenshow gehouden, georganiseerd door de Vereniging Volksvermaken Peize. Het belooft weer een spectaculaire show, met attracties voor jong en oud.

Het paardensportcomité slaagt er ieder jaar in een gevarieerd programma samen te stellen, waarbij alle facetten van de paardensport aan bod komen. Maar de show biedt meer dan paarden. Nieuw dit jaar is een roofvogeldemonstratie, georganiseerd door valkenier Ruud Sanders. Er worden twee spectaculaire shows getoond. De warming-up is met kinderen op het middenterrein. Daarnaast is het mogelijk de vogels van dichtbij te bekijken. Een andere primeur op de Paardenshow is de ‘Barrel Race’. ‘Cowboys’ rijden zo hard mogelijk om olievaten heen. Deze typisch Amerikaanse show wordt gegeven door Jan Dolfing en manege Biesum uit Delfzijl.

Kinderen worden nauw betrokken bij de Paardenshow. Zoals met het schapendrijven met bordercollies van Mike van der Most. Voor kinderen is er ook ponyrijden en een speciale knuffelhoek, waar allerlei kleindieren geknuffeld kunnen worden. Net als vorig jaar is er weer een ‘Trickriding’- show van Jos Clemens. Clemens, die onder meer optredens heeft op het befaamde CHIO van Aken en Disneyland Parijs, zal een geheel nieuwe show presenteren met kunsten op het paard. Er zijn deze middag liefst veertien rubrieken te zien. Rode draad zijn de tuigpaarden uit de ereklasse Regio Noord, waaronder ook dames en 2-spannen. De tuigpaarden worden gejureerd door Anne Douwes, Jan van der Veen en Harrie de Jong. Er is een dressuurclinic, verzorgd door Laura Zwart, die al vanaf het begin bij de Paardenshow betrokken is. Zwart geeft ook een demonstratie ‘Hoe train ik mijn paard’. Verder zijn er springdemonstraties van paarden en pony’s. Bijzonder dit jaar is een speciaal ‘112’plein. Hier toont onder meer de brandweer van Peize haar werk. Naast een demonstratie blussen ook een brandweeractie met auto’s. De politie komt met een surveillancewagen, de EHBO legt het reanimeren uit. Verder hoopt de organisatie op de komst van Hondensport Hoogkerk, dat een heuse wereldkampioen in haar midden heeft, Jose Stienstra. Mensen kunnen als altijd weer een ritje maken in de huifkar van Van Dellen uit Noordlaren. en Peize bewonderen. De Paardenshow wordt mogelijk gemaakt door tal van sponsoren. Het publiek kan de show steunen door deel te nemen aan de verloting, waarbij zeer aantrekkelijke prijzen te winnen zijn.

De Paardenshow Peize wordt gehouden op het evenemententerrein aan de Brinkweg in Peize. Er is volop parkeergelegenheid, die met borden staat aangegeven. De show begint om 13.30 uur en eindigt rond 17.30 uur. De toegang is gratis. Een dag eerder wordt op hetzelfde terrein een Taptoe georganiseerd, waarbij vijf muziekkorpsen in actie komen.

Programma Paardenshow Peize 10 juni 2018

Vanaf 13.15 uur kunt u opstappen voor een rondrit door het dorp met de Jan Plezier.

Rubriek 1 13.30 uur Springen

Rubriek 2 14.15 uur Tuigpaarden ereklasse regio Noord

Rubriek 3 14.30 uur Mike vd Most

Rubriek 4 14.50 uur Dressuur clinic door Laura Zwart

Rubriek 5 15.10 uur Valkenier

Rubriek 6 15.20 uur Tuigpaarden gereden door dames regio Noord

Rubriek 7 15.35 uur Show Jos Clemens

Rubriek 8 15.55 uur Valkenier

Rubriek 9 16.10 uur Show Josh Clemens

Rubriek 10 16.20 uur Tuigpaarden 2-spannen regio Noord

Rubriek 11 16.35 uur Clinic “hoe train ik mijn paard”

Rubriek 12 16.55 uur Barrel race

Rubriek 13 17.10 uur Tuigpaarden show tandems

Rubriek 14 17.25 uur Stoelendans

Wat: Paardenshow Peize

Wanneer: zondag 10 juni

Waar: evenemententerrein aan de Brinkweg te Peize

Informatie: Roelof Huizing, tel. 06-20497521.