Jeugd oefent Mountainbike Skills in Norg

NORG – In de bosrijke omgeving van Norg hebben jeugdige mountainbikers van de Noordelijke ATB Club, TFC NOAD en ATB Marum hun skills geoefend. In zes verschillende niveaugroepen werd er op zaterdagmorgen geoefend, onder de bezielende leiding van zes NTFU-gediplomeerde trainers. De trainingen zijn zeer divers, zo bestaan de trainingen uit techniek oefeningen, een stuk conditie, veiligheid, wedstrijdjes, spelletjes en

wordt er les gegeven in het onderhouden van de fiets. Ook worden er regelmatig toertochten en wedstrijden gereden. In totaal namen zo’n zeventig kinderen deel aan de trainingsochtend.