‘Jezelf ontwikkelen is een must, wil je professionele zorg verlenen’ 

Pedicure Salon Esmeralda viert tien jarig bestaan

ZEVENHUIZEN – Een bijzonder moment voor Esmeralda Bruinenberg uit Zevenhuizen. Haar pedicuresalon bestaat deze maand namelijk precies tien jaar. En in die tien jaar maakte Pedicure Salon Esmeralda een geweldige ontwikkeling door. Esmeralda startte als basis-pedicure en werkte zich op tot medisch pedicure en medisch sport pedicure en is specialist in ‘risicovoeten.’ Ze werkt samen met huisartsen en podotherapeuten en wordt regelmatig ingeschakeld door verzorgingshuizen. “In het begin was ik al blij met de paar klanten die ik had. Nu is het zoeken naar een plekje. Ik heb een goedlopende praktijk en daar ben ik trots op.”

Esmeralda houdt van haar vak. Ze vertelt er graag over. Want voeten worden vaak onderschat, zegt ze. “Voeten zijn vaak een ondergeschoven kindje. Ik kom het regelmatig tegen hoor, mensen die hun voeten niet zelf meer kunnen verzorgen, het kan je daardoor behoorlijk beperken in je mobiliteit. Niet iedereen realiseert het zich: voetzorg is belangrijk. Je voeten dragen je de hele dag. Daar moet je zuinig op zijn.” Esmeralda heeft een praktijk aan huis. Negen jaar zat ze in Leek, sinds een jaar heeft ze een riante praktijkruimte aan Oostindie, in Zevenhuizen. Het prettige is, dat de praktijk gemakkelijk toegankelijk is. Ook voor mensen die slecht ter been zijn of afhankelijk zijn van een rolstoel. “We hebben hier een prachtige locatie met een aparte wachtruimte. Maar wie om wat voor reden dan ook niet in staat is om hier te komen, die zoek ik graag thuis op. Ik werk namelijk ook ambulant.”

Ontwikkeling

Vanaf het allereerste begin is Esmeralda zich blijven ontwikkelen. Een absolute must, wil je professionele zorg verlenen, vindt ze. “Ik wist al snel dat ik medisch pedicure wilde worden dat was toch het toekomstbeeld , je bent dan gespecialiseerd in het behandelen van allerlei risicovoeten. Vroeger was de pedicure een luxe, nu is het noodzaak. Mensen worden ouder, het aantal mensen met diabetes neemt toe. Een medisch pedicure kan veel doen om klachten te voorkomen of te verhelpen. Dat maakt dit vak ook zo dankbaar.” Sinds twee jaar is Esmeralda ook medisch sport pedicure. Loslatende nagels, blauwe nagels of drukpunten onder de voeten zijn veel voorkomende problemen bij sporters, weet ze. “Ik probeer eerst de oorzaak te achterhalen. Daarna bekijk ik: kan ik er iets aan doen? Is dat niet het geval, verwijs ik door naar sportpodotherapeut Wassink in Roden.” Als het aan Esmeralda ligt, komt er binnenkort nóg een specialisme bij: ze wil nog graag de opleiding voor oncologische voetzorgverlener volgen. Deze opleiding voegt veel waarde toe aan oncologische patiënten. Kortom medische pedicure Esmeralda zit niet stil, ze blijft zich ontwikkelen in haar vak. Ze wil de beste zorg voor haar cliënten.

Pedicure Salon Esmeralda is ingeschreven bij het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) en aangesloten bij Profoot, de brancheorganisatie voor pedicures. Oostindie 19, Zevenhuizen. Telefoon: 0594 631 323/ 06-22274377. Website: pedicuresalonesmeralda.vpweb.nl.