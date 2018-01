Johan Pitstra nieuwe hoofdtrainer VEV ‘67

LEEK – VEV ’67 heeft voor het seizoen 2018-2019 Johan Pitstra aangesteld als hoofdtrainer. Hij keert daarmee terug bij de club waarbij hij eerder al vier seizoenen hoofdtrainer was.

Vanaf het seizoen 2004-2005 was Pitstra al hoofdtrainer bij de club, waarmee hij in 2006 zelfs promoveerde naar de eerste klasse. Als speler was Pitstra erg succesvol. Zo won hij in 1986 met ACV het algemeen landskampioenschap voor amateurs en werd hij in 1992 zelfs uitgeroepen tot beste amateurvoetballer van Nederland.

Het bestuur en de technische commissie zijn in ieder geval erg blij met de aanstelling van Pitstra. Volgens hen halen zij een ervaren trainer binnen, die zijn club goed kent.