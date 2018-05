Johan Wekema, voorzitter Stichting Bike4Kids

‘Eigenlijk zou ik geen voorzitter worden van de Stichting Bike4Kids. We gingen aanvankelijk op zoek naar een ander bestuur. Dat bleek lastiger dan gedacht en helemaal de rol van voorzitter was niet in trek. Vandaar dat ik besloot om toch in het bestuur te gaan, samen met Erik Bos en Kick Millenaar.

Stichting Bike4Kids heeft als doel om kinderen in minimagezinnen van een fiets te voorzien. We hebben het dan over kinderen die in een gezin wonen waar men eigenlijk geen geld heeft om een nieuwe of goede fiets te kopen. Het resultaat hiervan is dat sommige kinderen op te kleine fietsen rondrijden, of op gemankeerde exemplaren. In een fietsgemeente zou dat niet moeten gebeuren en dus is deze stichting opgericht. Daarnaast willen we kinderen enthousiaster maken voor het fietsen. Dat bedoelen wij in de breedste zin van het woord. Ook het sportieve fietsen mag wel meer gepromoot worden. Het zou toch mooi zijn dat er straks een aantal profs uit deze gemeente komen?

Zelf ben ik in het dagelijks leven bezig met de organisatie van verschillende evenementen. Vooral fietsevenementen. Zo ben ik betrokken bij de Slag om Norg, de Drenthe 200 en organiseer ik veel fietsreizen. Persoonlijk reis ik ook graag per fiets. Ik ben van plan om in de maanden september/oktober per fiets door Amerika te trekken. In totaal zou het een tocht moeten worden van vijfduizend kilometer. Iedere dag zal ik dan honderd kilometer fietsen. De start ligt aan de Oostkust in Atlanta en de finish ligt aan de Westkust, namelijk bij San Diego.

De stichting gaat zich vooral bezighouden met de inzameling en het onderhoud van de fietsen. De uitgifte loopt volledig via de gemeente. Via onze website (www.bike4kids.bike) kunnen mensen zich als donateur en vrijwilliger aanmelden. We kunnen vooral vrijwilligers gebruiken die enigszins handig zijn. Dat is wel handig bij de reparatie van een fiets. Het geld van de donaties gebruiken wij voor onderdelen en gereedschap, die wij nodig zijn voor het onderhoud van de fietsen.’