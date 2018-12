Johan Wekema

RODEN – Hij is in de wielerwereld een man met aanzien. Een groot organisator, die vorig jaar bij het Sportgala van Noordenveld nog in de prijzen viel met ‘zijn’ Slag om Norg. Ook dit jaar kan hij qua evenementen in de prijzen vallen. De Veldslag om Norg is genomineerd. En natuurlijk de Drenthe 200. Deze week staat natuurlijk in het teken van die heroïsche veldslag. Wekema is momenteel druk bezig met de voorbereidingen hiervoor en heeft het parcours enkele weken eerder zelf al verkend. ‘Het ligt er uitstekend bij’, zegt Wekema, die (als hij niet in de organisatie zat) vast had willen meedoen aan de Drenthe 200. Het is een koers die hij aan kan, daarover hoeft men zich geen zorgen te maken. De wielerliefhebber reed onlangs nog wekenlang in Amerika rond, waar hij van Atlanta naar San Diego fietste. Een tocht van meer dan 5000 (!) kilometer. Een peulenschil voor Wekema, die slechts af en toe geplaagd werd door slecht weer. Honderden wielerliefhebbers volgden de avonturen van ‘Pieks’ op Twitter en maakten zo zijn avontuur mee. Maar nu focust hij zich allang weer op het jaarlijks terugkerende avontuur in Drenthe. Ook dat avontuur weet hij ongetwijfeld tot een goed einde te brengen.