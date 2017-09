Jolijn Essink beste hockeykeepster Rabobank Saturnus Tophockey Toernooi

RODEN- Jolijn Essink uit Roden is uitgeroepen tot beste hockeykeepster van het Rabobank Saturnus Tophockey Toernooi in Delft van vorige week. De 16-jarige Jolijn speelt op dit moment in het 1e team van meisjes A bij hockeyclub GHBS (Groningen). Twee jaar geleden werd haar talent al ontdekt door Dames 1 in Laren. Zij zochten een 2e keeper om mee te trainen. Ze trainde er met wereldtoppers als Willemijn Bos, Kim Lammers, Naomi van As en Joyce Sombroek. Nu werd ze dus uitgeroepen tot beste keepster van het toernooi. Ze wist 3 van de 4 aanvallen in de strafballenserie te keren. Wát een talent!