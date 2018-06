Jong geleerd is oud gedaan tijdens dag van de slager

LEEK – Leerlingen van de derde klas van het AOC Terra bezochten afgelopen week een slagerij in Leek. Dit alles in het teken van ‘de dag van de slager’, die afgelopen donderdag werd gevierd. Bij slager Jan Nederhoed – bekend van Het Lekkere Winkeltje – leerden de scholieren over het mooie ambachtelijke slagersvak.

Een geslaagde ochtend, zegt Jan Nederhoed. ‘We doen wel vaker zulke activiteiten met leerlingen. Dit jaar is het thema van de dag van de slager, “jong geleerd is oud gedaan”. Vanwege dit thema leek het ons leuk om een middelbare schoolklas uit te nodigen. We hebben, even simpel gezegd, een half varken op tafel gelegd en uitgelegd wat we daar allemaal mee doen en wat je er mee kan. Daarbij legden wij kort uit hoe je bijvoorbeeld worsten en schnitzels kunt maken’, aldus de slager uit Leek. De jaarlijkse ‘dag van de slager’ vindt hij een goed initiatief. ‘We moeten samen het slagersvak levendig proberen te houden. Door zulke activiteiten te organiseren, breng je het vak positief onder de aandacht.’