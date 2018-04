Jong talent exposeert aan de hand van Nel

Leerlingen exposeren in het Atrium

LEEK – Volgend weekend is het zover. Dan exposeren de leerlingen van Nel Douma Dekker met hun werk in galerie het Atrium te Leek. Het belooft een bijzondere expositie te worden, aldus Nel. De leerlingen hebben er in ieder geval zin in. Zo ook Julia, Esmeralda, Ellen, Maryan en Lisa.

De vijf jonge leerlingen, komen iedere maandagavond bijeen voor de wekelijkse schilderles. Dat zijn bovenal hele gezellige avonden, vertellen zij. Vaak vliegt de tijd voorbij. ‘We schilderen meestal vanuit een opdracht’, zo vertelt Esmeralda, die van deze vijf meiden het langst schildert bij Nel. ‘Een aantal werken hangen al.’ Vanwege de vele opdrachten, hangt er genoeg variatie aan de muren in Het Atrium. ‘We hebben heel veel verschillende werken gemaakt. Tijdens de expositie vertellen wij over de schilderijen’, zegt Ellen. Naast de vele schilderijen, zijn er ook wassen beeldjes te bewonderen. ‘Ik wil mijn leerlingen met zoveel mogelijk materialen en opdrachten in aanraking laten komen. Dan leren ze wat ze leuk vinden’, zegt Nel. Dat laatste staat bij haar voorop: plezier. ‘Het moet wel leuk blijven. Als je het niet leuk vindt, dan kom je niet meer.’

Van alle opdrachten die ze kregen, zal het vijftal vooral de opdracht met de stalagmieten en stalagtieten nog lang kunnen heugen. Wanneer ze er over vertellen, moeten ze lachen. Zo ook Lisa, die vertelt hoe zij de opdracht heeft aangepakt en welk materiaal er gebruikt wordt. Dat blijkt pastelkrijt te zijn. Ook het maken van familiewapens was een leuke opdracht. Julia laat dan ook trots haar eigen familiewapen zien. Belangrijk hierbij was het gebruik van felle kleuren, vertelt zij. Naast de opdrachten, is er ook ruimte om zelf onderwerpen en ideeën aan te dragen. Zo wilden de dames nog graag een zonondergang schilderen. Dat is goed gelukt. Tijdens de expositie zijn dan ook kleine schilderijtjes met zonsondergangen te zien.

De dames zijn ambitieus. Ze willen allemaal wel kunstenaar worden. De wekelijkse lessen vinden ze fantastisch. ‘Beter dan op school’, zegt Lisa. ‘Het papier is ook beter’, voegt Ellen toe. Nel kan zich hier in vinden. ‘Dat is vaak het probleem op de meeste scholen. Het materiaal is niet goed. Wij investeren dan liever wat meer in goed materiaal.’

Tijdens de expositie hebben de leerlingen allemaal een rol. Zo ontvangt Julia de gasten, en zullen de meiden allemaal uitleg geven bij de schilderijen. Daarnaast lopen ze allemaal met zelf ontworpen naamkaartjes rond, zodat bezoekers ze kunnen herkennen. Ook bijzonder is de speurtocht die door de Maryan is bedacht. ‘Dan gaan de bezoekers wat beter kijken en opletten’, zegt zij.

Voor Nel blijft het bijzonder, al geeft ze nu al 25 jaar les. ‘Je ziet sommige leerlingen wel twintig jaar bij je schilderen, dat is mooi. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel, maar plezier is het belangrijkst. Een expositie als deze geven wij ieder jaar als de lessen zijn afgelopen. Het is een mooie afsluiter.’

En mooi is het zeker geworden. De expositie is op zaterdag 21 en zondag 22 april te bewonderen in galerie het Atrium te Leek. Eenieder is van harte welkom en de expositie is gratis te bezoeken. Op beide dagen is de galerie van 14:30 tot 17:00 uur geopend.

Op de foto van links naar rechts: Lisa, Maryan, Julia, Esmeralda en Ellen.