Jonge generatie houdt aloude traditie in stand

Massale opkomst Lampionnenoptocht Peize

PEIZE – Peize heeft van die unieke tradities. De Palmpasenoptocht, voorafgaand Pasen en Lampionnenoptocht, als voorschot op Sint Maarten. Deze tradities worden in ere gehouden. Ook door de jonge generatie. Afgelopen donderdag werd de processie weer gehouden. Ondanks de regen trok het evenement van Volksvermaken enkele honderden mensen. En daarin is Peize ook uniek.

Hoe lang de traditie al bestaat, daarover zijn de geleerden het niet helemaal eens. Of ze weten het niet. Volksvermaken heeft een slordige tien jaar geleden het stokje overgenomen van Stichting WiNN. Ooit is de tocht bedacht bij het toenmalige Jeugdhonk. “Het bestaat zeker 25 jaar”, denkt Jannes Nijnuis, een van de vrijwilligers. “Het is dichter bij de dertig jaar”, meent de familie Douwes. “Ik weet nog dat Truida meeliep en na afloop een appel kreeg. Na de lagere school mocht je niet meer meelopen.” De start was vroeger bij de Essen, tegenwoordig is het Cafe Ensing. “Het is altied slecht weer”, klaagt Annelies van Reinder (Cafe Ensing), die meeloopt met haar zoontje, die de lampion in plastic heeft gewikkeld, zoals zovelen. Maar altijd slecht weer?. Volgens een ander was het vorig jaar droog. Met wel een harde wind. Hoe dan ook, de start loopt vertraging op, omdat enkele muzikanten van showband Noordenveld in de file staan op de snelweg. Noordenveld heeft de plaats ingenomen van het eigen Excelsior, dat met de stille trom vertrokken is. Critici denken dat kinderen het niks aan vinden, achter een muziekorkest aanlopen. Nou, deze tocht bewijst het tegendeel. De route is iets veranderd. Maar één traditie wordt ook in ere gehouden, het rondje bij de Hoprank. Het is weer een schitterend gezicht, al die kleurrijke verlichte lampjes in de duisternis. Ouderen kijken uit het raam en geven applaus. En ook anno 2017 is er na afloop een lekkernij, snoepgoed. Hoeveel mensen zouden het geweest zijn? “Duizend benen”, telt Volksvermaken-voorzitter Richard Veurman. Sommigen denken nog weer meer dan andere jaren. “Vroeger kwamen er niet zoveel”, weet Harm Boelens “Peize is groter geworden”. Veurman ziet alweer een nieuwe traditie gloren. “We hebben altijd de Paardenshow, voorafgaand willen we een Taptoe organiseren.”