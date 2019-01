‘Jongens van de begraafplaats’ verwend met gulle giften

NIEUW-RODEN – “Nei-Roners: bedankt!”, dat is de boodschap van Rits Aalders uit Nieuw-Roden. Opnieuw werden de ‘jongens van de begraafplaats’ verrast door dorpsbewoners met kerstpakketten en een financiële gift. Ieder jaar verwennen inwoners de vrijwilligers in Nieuw-Roden als blijk van waardering voor hun werkzaamheden op de begraafplaats. Al jarenlang zorgen de mannen ervoor dat ‘het park’, want zo noemen ze het ’t liefst, er picobello bij ligt. Iedere maandagochtend 9 uur is het vaste prik: verzamelen op de begraafplaats waar de taken verdeeld worden. Om tien uur heeft Nieske, echtgenote van Rits, de koffie klaar. Daarna gaat de ploeg aan de slag met vegers, bladharken, kruiwagens en een vork. U raadt het: de mannen worden op handen gedragen in het dorp. Rits kan alle spontane giften wel waarderen. Sterker nog: hij is er apetrots op.