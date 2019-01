Jongeren gezocht voor muziektheaterproductie in Veenhuizen

VEENHUIZEN – Theatermaker Jos Spijkers zoekt jongeren voor een muziektheatervoorstelling in Veenhuizen die tussen eind mei en begin juli speelt. Repetities starten in februari 2019. Deze voorstelling wordt geschreven en gemaakt samen met jonge (15-25 jaar) en oudere spelers op basis van het boek ‘de kinderkolonie’ van Wil Schackmann en hun eigen verhalen en kijk op de wereld.

Een voorstelling die de geschiedenis van de wezen in Veenhuizen onderzoekt in combinatie met verhalen van hedendaagse jongeren die moeten dealen met instellingen, stigmatisering en hun eigen verantwoordelijkheid. Wat verbindt de jongeren van nu met de wezen van toen? Door een stem te geven aan de wezen, gaan de spelers zich verhouden tot de verhalen van de wezen die waren overgeleverd aan goede bedoelingen, onkunde en onvermogen. Zij werden niet gezien in wie ze waren, maar wel in wie ze moesten zijn. Een voorstelling dus waarin normaal niet bestaat, maar wel de norm is.

Naast spel maken de spelers muziek en zingen onder begeleiding van een Jason Staal; Zanger en muzikant. Jos Spijkers maakt als artistiek leider van stichting ’t Zwerk al vele jaren bijzondere voorstellingen met gedetineerden, de Molukse gemeenschap, ouderen met dementie, mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en cliënten uit de psychiatrie. Theater dat zich midden in de samenleving plaatst en tot de verbeelding spreekt.

De eerste bijeenkomst is op woensdagavond 23 januari.