Jongeren slopen tafel bij De VriesXL

RODEN – Een mooi initiatief van De Vries XL tuinmeubelen uit Roden. Zij richtten hun showroom zo in, dat jongeren er in de avonduren overdekt konden loungen. Vandaag kwamen zij echter tot de ontdekking dat hier op een vervelende manier misbruik van gemaakt is. Niet alleen werd er een tafel gesloopt, ook bleef er een grote ravage achter. Op hun eigen Facebookpagina laat De VriesXL weten geen aangifte te willen doen, maar vragen ze de daders zich wel te melden. Daarbij laten zij weten de daders op film te hebben. ‘Meld je je niet, dan weten wij je wel te vinden…’, staat er op hun Facebookpagina te lezen.