Joodse oorlogsslachtoffers herdacht in Nietap

NIETAP – De Duitse kunstenaar Gunter Demnig legde vorige week dinsdag Stolpersteine in gemeenten Leek en Noordenveld. Om 9.00 uur begon Demnig bij de Thedemaborg in Nietap, alwaar twee herdenkingsstenen gelegd werden. Daarna worden er op verschillende locaties in het centrum van Leek, nog eens 18 stenen gelegd voor de huizen waar joodse Leeksters in de oorlog hebben gewoond Ze werden uit hun huizen gehaald en met de Drachtster tram en de trein naar Westerbork afgevoerd. Kort daarna zijn ze bijna allemaal in een van de nazivernietigingskampen vermoord. Op de koperen plaatjes op de stenen staan hun namen vermeld ter herinnering aan de moord op onze joodse inwoners en verzetsstrijders. Volgende maand, op donderdag 7 september, worden de Stolpersteine officieel onthuld. Tijdens de ceremonie worden hun namen en levensloop en waar en wanneer ze werden vermoord, voorgelezen door leerlingen van de basisscholen “De Regenboog” uit Tolbert en de “Flint” uit Nietap. Op elke locatie wordt kort gemusiceerd en een rabbijn zal een gebed uitspreken, waarna witte rozen op de stenen worden gelegd.