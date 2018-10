RODEN – Hij weet van geen ophouden. Muziekveteraan Joop Hamming, inmiddels toch alweer 71 lentes jong, is nog steeds bijna dagelijks bezig met zijn passie: muziek maken. Vroeger deed hij dat bij The Javelins, een band die in de rockscene een grote naam verkreeg. De tijd dat Hamming nog een echt rock ’n roll-leven erop nahield is weliswaar voorbij, maar de muziek die blijft. ‘Soms repeteer ik op één dag nog drie keer’, vertelt Joop. ‘Maar dat is eigenlijk teveel van het goede.’

Een beetje muzikant is van meerdere markten thuis. Zo maakte Joop onlangs zijn debuut in een steelband en zingt hij nog bij het Shantykoor in Tolbert. Ook treedt hij, samen met kompaan Wim, op met de WiJo’s. Dat laatste doen ze vooral voor een seniorenpubliek. Joop vindt het prachtig: ‘Die mensen leven echt op wanneer je daar komt optreden. Ze zingen ook alles van voor naar achter mee.’

Waar Joop eveneens veel tijd in legt, zijn de bands Guacamole en Johnny Dynamite and the 4 Men. Die laatste band staat aanstaande zondag, 21 oktober, alweer te gloeien in Onder de Linden. Niet tot in de kleine uurtjes, nee, maar van 16:30 tot 20:00 uur. Het belooft een optreden vol rock ’n roll. De voetjes mogen weer ouderwets van de vloer en met Joop achter de drums, gaat dat wel goed komen.