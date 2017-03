Jos Brunninkhuis

Functie: Voorzitter Tennisclub Nienoord, Leek

“Toen ons gezin 18 jaar geleden vanuit Twente naar Leek verhuisde, heb ik me vrijwel onmiddellijk als lid van de Tennisclub Nienoord aangemeld. In Twente tenniste ik ook al – ik beoefende meerdere sporten – maar in Leek is mijn liefde voor tennis toch echt helemaal verder ontwikkeld. Ik ben meteen op les gegaan en heb me ook bestuurlijk ingezet. Zo was ik ondermeer betrokken bij de samenstelling van het in 2012 opgezette beleidsplan waarin we aangeven waar we als tennisvereniging naar toe willen. En we liggen helemaal op koers met onze doelstellingen, missie en visie. De groei zit er bijvoorbeeld goed in. We tellen momenteel 460 leden, waaronder – heel belangrijk – 60 jeugdleden. Vanaf zes jaar kun je al bij ons lid worden. We hebben een professionele tennisleraar in dienst die je op je tennistraject kan begeleiden. De saamhorigheid is bij ons groot, getuige ook het grote aantal vrijwilligers dat we hebben. (Maar daar kunnen altijd meer bij!) Bij ons kun je competitie of recreatief spelen op de 4 gravel- en 4 kunststofbanen op ons tennispark aan de Sunckemalaan in Leek. En dat het hele jaar door, ook ’s avonds want er is verlichting. Voorzitter ben ik sedert een jaar of vier. Wat mijn primaire doelstellingen zijn? Heel kort: enthousiasmeren, verbinden en aanjagen. We hebben goed contact met zusterverenigingen in de regio, zoals met REO in Roden. Tennis in al zijn, ook sociale, facetten promoten is eveneens een doelstelling. Zo hebben we, wat vrij uniek is, ook een g-afdeling. Voor dit jaar staat er weer heel wat op het programma. Onze trainer gaat op scholen in Leek een aantal tennislessen verzorgen, afgesloten met een scholentoernooi. Voor senioren is er als jaarlijks hoogtepunt het Nienoord Open Toernooi voor alle KNLTB-leden. En we gaan met een bedrijvencompetitie aan de slag. Om vooral niet te vergeten: we hebben de sociale contacten en een goede sfeer hoog in het vaandel staan. We bruisen, kortom, van de activiteiten. Ik vind, laat ik dat toch even zeggen, Leek een sportminnende gemeente, niet in het minst door de sportieve burgemeester Berend Hoekstra die ons waar mogelijk altijd ter wille is. En o ja, tot slot nog even dit: Tennissen heeft het woord ‘elitair’ al lang van zich afgeschud. Maak kennis met tennis. Wil je meer weten? Klik dan onze site www.tcnienoord.nl eens aan.”