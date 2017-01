Jos Huizinga springt weer op een rijdende trein

opvolger Gerrit Alssema

RODEN – Totaal niet onwennig. Alsof hij de weg in het gemeentehuis van Noordenveld al heel lang kent. Ferme handdruk, heldere, duidelijke stem. Jos Huizinga (62) uit Schoonhoven liep donderdagmiddag zelfbewust de Lieveren-zaal van het gemeentehuis binnen. Hij is de nieuwe wethouder van de gemeente Noordenveld. Hij is de opvolger van Gerrit Alssema en hij weet wat het is om op een rijdende trein te springen. Na het plotselinge vertrek van Alssema handelden CDA en ChristenUnie snel, zonder daarbij onzorgvuldig te werk te gaan. Met Huizinga was meteen een klik, zoals ook de overige wethouders en de burgemeester het al snel in Huizinga zagen zitten. Woensdagavond, voor zijn eerste raadsvergadering, wordt hij officieel geïnstalleerd.

Jos Huizinga dus. Niemand die dit had kunnen voorspellen. De berichten dat de interim wethouder niet uit de gemeente zou komen, sijpelden de afgelopen dagen wel al door. Dat het Huizinga uit Schoonhoven zou worden, daar had niemand rekening mee gehouden. ‘En toch ben ik hier niet geheel onbekend’, begon Huizinga. ‘Ik weet nog dat ik in de zestiger jaren op vakantie naar Norg ging. Mijn vrouw is Drents, zelfs kom ik van origine uit Groningen. Dit deel van het land is me dus zeker niet vreemd.’ Voor Huizinga iets over zichzelf mocht vertellen, schetsen Jeroen Westendorp en Gerard Willemborg (CDA) het beeld van de zoektocht. ‘Ook wij waren totaal verrast door de mededeling van Gerrit dat hij zou stoppen. Hij belde. Ik probeerde het nog met ‘ach, even een paar maanden er tussenuit Gerrit’, maar merkte al snel dat het menens was. Tsja. Dan zit je. Wat moet je dan? Ik heb vervolgens samen met Jeroen een plan gemaakt. We hebben alles overwogen. Ook om geen vervanger aan te stellen en de taken bij de wethouders Wekema, Auwema en Kosters onder te brengen. We hebben ook naar ons zelf gekeken, of wij de vacature in wilden en konden vullen en we hebben uiteraard dichtbij gekeken. Toen bleek dat dit niet lukte en wij via een wethouder toch wat invloed wilden blijven houden, zijn we verder gaan zoeken. Via ons eigen netwerk en via onze partijen kwamen we tot een lijstje. Met Jos spraken we de eerste keer in de kerk in Een. En eigenlijk hadden we meteen een goed gevoel. Een klik. Dit was onze kandidaat. Daarna is het snel gegaan’, legde Willenborg uit. Dat goede gevoel had Huizinga zelf ook. Na nog een gesprek, gesprekken met het college en fractievoorzitters van bijna alle politieke partijen was de deal beklonken. Jos Huizinga volgt Gerrit Alssema op. ‘En nu gaat het beginnen. Het is niet nieuw voor mij, om zomaar ergens middenin te vallen’, liet de nieuwe wethouder weten. ‘Ik ben wel gewend om op een rijdende trein te springen. Nu is het zaak zo snel mogelijk woonruimte te vinden. Ik vind dat je als nieuwe man zichtbaar moet zijn. De mensen hier moeten weten wie ik ben, ik wil mensen ontmoeten. Dat wordt moeilijk als je dagelijks tussen Schoonhoven en Roden pendelt. En dan heb ik het niet eens over het feit dat het niet gezond is. Ik heb goede hoop dat ik snel iets vind.’

Westendorp en Willenborg menen dat Huizinga de door Alssema ingezette lijn voort kan zetten. ‘Het was een snelkookpanproces, maar we hebben er een goed gevoel bij. Als je bedenkt dat Alssema op 20 december afscheid nam en we kunnen vandaag Jos al presenteren, dan is het snel gegaan. Nee, niet te snel, eerder heel zorgvuldig. Jos wordt niet belast door dossiers of personen. Dat had iemand van binnen de organisatie waarschijnlijk wel gehad en bovendien had ook die ingewerkt moeten worden. We verliezen dus geen extra tijd door iemand van buitenaf aan te stellen.’ Ook locoburgemeester Henk Kosters was bij de presentatie van Huizinga aanwezig, burgemeester Smid was met een zware delegatie naar Parijs teneinde Veenhuizen op de Werelderfgoedlijst te krijgen. ‘ We hebben wat gesprekken gevoerd. Conclusie: we zien de samenwerking met Jos zitten. We hebben niet uitgebreid gepraat, wél voldoende. We denken dat het goed komt. Het is inderdaad de bedoeling dat Jos de portefeuille van Gerrit één op één overneemt, zeg ik als locoburgemeester nog even voorzichtig. Als wethouder zeg ik dat, en dan spreek ik ook namens mijn collega’s, heel blij ben dat we weer op volle sterkte zijn. De taken waren de afgelopen periode verdeeld. Dat was druk, terwijl er eigenlijk sprake was van een rustige periode. Daarom nogmaals: we zijn content met Jos en zien uit naar de samenwerking.’

Huizinga heeft een eigen adviesbureau en klaarde als wethouder al verschillende lastige klusjes. Hij hield er een ‘brede rug’ aan over. ‘Zeewolde, was een bijzonder verhaal. Er was politieke crisis en ondertussen was men daar al maanden en maanden aan het formeren. Zonder succes. En dus werden drie wethouders van buitenaf aangesteld, waaronder ik. Nooit vergeet ik de eerste vergadering. We kregen werkelijk van alles over ons heen. ‘Plucheklevers’ waren we. Het vormt je en je krijgt er, zoals gezegd, een brede rug van. Ook het wethouderschap in Marsdriel was wel een dingetje. Die gemeente stond bekend als één van de moeilijkst bestuurbare gemeenten van Nederland. Er waren in acht jaar iets van vijf burgemeesters geweest en ook wethouders kwamen en gingen. Ook toen werd ik ‘van buitenaf’ aangesteld. Kennissen belden toen mijn aanstelling wereldkundig gemaakt werd. Of ik het leven zat was, haha. Enfin; we kregen in drie jaar tijd de boel zelfs daar heel aardig op de rails. In mijn ‘eigen’ gemeente Schoonhoven was ik één periode wethouder. Het CDA keerde na één periode niet terug in de coalitie, vandaar dus. Na Marsdriel stond ik als ‘vliegende keep’ in de CDA kaartenbak. Noordenveld heeft me nu laten invliegen. Ik ben heel goed bekend met de portefeuilles en ga hier graag aan de slag.’

Huizinga geeft toe. Eenmaal in gesprek met Noordenveld kroop hij achter de computer, opende Google en tikte ‘Noordenveld, crisis’ in het bekende zoekbalkje. ‘Er kwam niets, haha. Geen affaires en toestanden. Wat dat betreft lijkt het dus rustig werken hier. Ik ga dit in eerste instantie tot de verkiezingen in 2018 doen. Daarna ontstaan een nieuwe situatie. Of het feit dat ik liefhebber van wielrennen ben nog een rol heeft gespeeld? Haha, toen dat zo even ter sprake kwam, zag je de wethouders wel opbloeien, ja. Zonder gekheid: ik fiets inderdaad graag en bezoek elk jaar met een groep vrienden een week de Tour de France. Ook wat dat betreft was er dus meteen een klik.’