VEENHUIZEN – Organist Jos Maters speelt maandag 28 augustus in de Veenhuizer Koepelkerk. Overigens doet de getalenteerde Maters dat niet alleen, maar wordt hij bijgestaan door Harm Woltjer in dit duo-concert. Zij studeren beiden aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga. Harm Woltjer (1994) geeft orgel- en pianolessen en is als kerkorganist werkzaam in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Schildwolde. Jos Maters (1997) studeert sinds september 2016 hoofdvak klavecimbel bij Johan Hofmann. Hij heeft masterclasses gevolgd bij gerenommeerde organisten als Michel Bouvard, Wolfgang Zerer en Paolo Crivellaro. Jos Maters is als organist verbonden aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Maranathakerk) en de Gereformeerde Kerk (Zuiderkerk) te Bunschoten. Het programma in Veenhuizen luidt: uit Cantate BWV 29: J.S. Bach – Sinfonia – Aria: ‘’Halleluja, Stärk und Macht en Aria: ‘’Gedenk an uns mit deiner Liebe’’ / Sonate in g klein Wq. 70 No. 6 C.Ph.E. Bach / Pauze / Variaties in d klein uit K.V. 417b W.A. Mozart / uit Concerto BWV 593: J.S. Bach -Allegro (I) / ‘’O Mensch Bewein Dein Sunde Gross’’ BWV 622 J.S. Bach / Variaties in C groot uit K.V. Anh 171 (285b) W.A. Mozart. De entree bedraagt 8 euro en kaarten zijn in voorverkoop bij Boekhandel Daan Nijman te Roden te verkrijgen. Via tickets.daannijman.nl en bij de Wereldwinkels in Leek en Norg.