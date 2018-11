Jouw allerliefste wens in vervulling? Zou zo maar eens kunnen!

Hartenactie van de Krant

NOORDENVELD – November alweer! Tijd om een aantal hartenwensen in vervulling te laten gaan! De Krant organiseert uiteraard ook dit jaar weer de Hartenactie waarbij kinderen een online wensenbriefje mogen inleveren. Een briefje met de allerliefste wens én een goed doel dat gesteund moet worden. Een actie die al jarenlang zorgt voor blije kinderen en een actie die ook nog eens een aantal goede doelen steunt. Het mes snijdt dus aan allerlei kanten. Onder het motto wat goed is, moet je goed laten wordt niets gewijzigd aan de formule van de al jaren succesvolle actie. En die wensen? Dat mag van alles zijn. Een computerspel mag, een op afstand bestuurbare raceauto ook. Wout Grutter uit Tolbert, vorig jaar een van de winnaars, koos juist niet voor speelgoed. Hij wilde niets liever dan met z’n kameraden naar de film. En als ’t even kon met patat eten. Zijn droom kwam uit.

Het goede doel van de toen tienjarige Wout was even zo bijzonder als zijn wens. Wout had namelijk een klasgenootje dat door haar Nederlandse ouders is geadopteerd uit China waar ze in een weeshuis woonde. Toen ze terug ging om haar oude woonplaats te bezoeken is ze zich rot geschrokken. Het enige dat de kinderen in dat weeshuis hadden was een bed. Geen speelgoed, amper kleren. Sindsdien verzamelt Mai-Lin geld, spullen als babymelk, luiers, kleding en speelgoed voor de kinderen daar. Wout zou de 125 euro die hij voor het goede doel mag besteden graag aan de Nederlandse reisorganisatie geven dat ervoor zorgt dat de spullen en het geld op de juiste plek terecht komen. Een nobel doel, vond de redactie van de Krant. En Wout zelf? Die zat heerlijk te shinen met z’n matties is de theaterzaal van Cinema de Winsinghhof in Roden.

De andere geluksvogels van de Hartenactie van vorig jaar waren Thijmen uit norg, hij koos voor een grote doos LEGO en wilde graag geld voor ouderencentrum De Omloop in Norg. Bente Laan was dolgelukkig met haar vurig gewenste e-reader van Boekhandel Daan Nijman. De boekenwurm wenste geld voor een rolstoelbus voor haar nichtje Silke, die in een rolstoel zit omdat haar spieren niet goed functioneren. En omdat de oorzaak onbekend is, en er dus geen diagnostiek is, komt Silke niet in aanmerking voor financiële steun van de overheid. De 125 was de opmaat naar een mooi resultaat. Want zoals onlangs in deze krant te lezen was, is die bus er! Zo zie je maar. Uiteenlopende wensen, uiteenlopende doelen. Dit jaar hopen we opnieuw drie kinderen heel erg blij te maken en hun zo felbegeerde wens in vervulling te laten gaan. Dus jongens en meiden: kom maar op met die wensen!

Meedoen? Zo werkt het:

Kinderen kunnen een aantal weken online een wensenbriefje inleveren. Daarop zetten ze behalve naam, adres, woonplaats en leeftijd wat ze graag van Sinterklaas zouden willen hebben. Bovendien kiezen ze een goed doel. Kinderen mogen een cadeau tot maximaal 125 euro invullen, het dubbele van dat bedrag gaat naar een goed doel. Zo zijn er in de loop der jaren al tal van wensen in vervulling gegaan en al tientallen goede doelen gesteund. De winnaars – in totaal worden drie wensen vervuld- worden een dag na Sinterklaas, dus op 6 december, bekendgemaakt. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Tip: wees origineel. Een goed doel hoeft niet per se een landelijk goed doel te zijn. Regionaal of zelfs lokaal gebeurt ook veel. En een mooie toelichting zou de jury ook positief kunnen beïnvloeden. Meedoen dus! De wensbriefjes kunnen worden gemaild naar hartenactie@media-totaal.nl. De hartenactie van de Krant is uiteraard een initiatief van de Krant, in nauwe samenwerking met ondernemers. De exacte spelregels vind je elders in de Krant.