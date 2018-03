Jubileumeditie Indoor Tolbert belooft spektakel

TOLBERT – Eind maart is het zover: dan barst de dertigste editie van Indoor Tolbert los. Dit jaar zal het ‘grootste indoor paardenevent van het Noorden’ voor de dertigste keer plaatsvinden in de HJC-Manege in Tolbert. Een jubileumeditie en dat wordt dit jaar groots gevierd door de organisatie. Want wie Tolbert zegt, zegt Indoor Tolbert!

Maar weinig paardenevenementen zijn zo populair als Indoor Tolbert. Het concours hippique is bekend onder ruiters van heinde en ver. Met dressuur, springen, tuigpaarden en overige shows biedt Indoor Tolbert een grote variëteit aan vermaak. Het levert een breed deelnemersveld op, met ruiters uit binnen- en buitenland. Kwaliteit staat bij Indoor Tolbert toch wel op nummer 1. De bezoekers hopen dan ook weer een aantal bekende namen te mogen verwelkomen tijdens de verschillende onderdelen.

Het bijzondere aan de dertigste editie van Indoor Tolbert, is dat het jubileum groots gevierd zal gaan worden. Johan Breider, voorzitter van Stichting Indoor Tolbert, kijkt erg uit naar de komende editie van Indoor Tolbert die op 21 maart los zal barsten. ‘We zullen zeker uitpakken’, zegt hij. ‘We hebben een aantal extra rubrieken aan het programma toegevoegd, waaronder de pony B- finales. En we gaan een dag langer door ten opzichte van voorgaande jaren. Dit doen wij zodat iedere deelnemer zoveel mogelijk mee kan doen.’ Hét absolute klapstuk van Indoor Tolbert 2018, zal – naast uiteraard de grote prijs op de laatste dag – de laatste vrijdagavond zijn. Dan zullen alle oud-winnaars van de grote prijs het tegen elkaar opnemen. ‘Op een gepaste manier zullen zij de strijd aangaan’, vertelt Johan. De finale van de Grote Prijs wordt verreden op de laatste dag van het tiendaagse evenement. ‘Op 31 maart zullen de deelnemers weer strijden om de hoofdprijs. Ook dit jaar is dat weer een paardentrailer’, legt Johan uit.

Het aantal deelnemers dat jaarlijks van start gaat tijdens Indoor Tolbert, kan Johan niet eens meer tellen. ‘Dat zijn er zoveel’, verzucht hij. ‘Het begint ’s ochtends vroeg al en pas tegen half elf wordt dan de laatste verreden. We hebben in totaal zo’n dertig starts per uur, dus reken maar uit hoeveel dat er zijn na tien dagen. Ik gok dat we rond de 2500 starts in totaal hebben.’ Hiermee illustreert Johan de omvang van dit evenement dat in Nederland uniek is. ‘In ons land is er geen vergelijkbaar evenement van deze omvang, nee.’

Om het sportieve gedeelte heen, wordt uiteraard ook dit jaar een ‘Ruitersbal’ en een ‘Westerkwartieravond’ georganiseerd. Feestelijkheden die het evenement nog net even wat meer charme geven.

Johan kijkt het meeste uit naar het laatste weekend. Immers: dan worden de grote prijzen verdeeld. ‘Met de race van de oud-winnaars en de Grote Prijs, moet dat toch wel het hoogtepunt gaan worden’, zegt hij. De organisatie is druk bezig om alles in goede banen te leiden. Hierbij worden zij uiteraard ondersteunt door de tomeloze inzet van een grote groep vrijwilligers. ‘We zijn met een man of vijftig bezig. Alle voorbereidingen zijn reeds getroffen. Het inrichten van de HJC-manege zal pas in het weekend van 11 en 12 maart beginnen’, besluit Johan.

Programma

Op woensdag 21 maart start Indoor Tolbert met Dressuur B, L1 en L2 paarden (twee proeven). Op donderdag 22 maart is het de beurt aan Dressuur M1, M2, Z1 en Z2 paarden. Vervolgens, op 23 maart, is er de Dressuur ZZ-licht, ZZ-Zwaar en Prix st. Georges. Zaterdag 24 maart is er de Felix Juristen Cup (Z2/D pony’s), Intermediaire 1,2 en A Junioren, Young Riders,U25 en Grand Prix. Op zondag 25 maart is er het springen voor Pony’s in de categorie B t/m ZZ. Maandag 26 maart is er springen voor B en L. Dinsdag 27 maart is er springen paarden voor L en M en op woensdag weer voor B en L. Op donderdag gaat L en M weer verder en op vrijdag is er springen voor paarden M, Z, ZZ en Finale B&L. De laatste dag, op zaterdag 31 maart, is er de finale voor de pony’s en de paarden. ’s Avonds zal dan de Grote Prijs van Tolbert in klasse ZZ worden verreden.

Voor het volledige programma en meer informatie, kunt u terecht op www.indoortolbert.nl.

Wat: Indoor Tolbert

Wanneer: 21 t/m 31 maart

Waar: HJC-Manege Tolbert

Info: www.indoortolbert.nl.