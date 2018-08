Jubileumfeest Wereldwinkel in aantocht

RODEN – Op 25 augustus aanstaande viert de Wereldwinkel in Roden haar 40-jarig jubileum. De feestelijke dag wordt om 11.00 uur geopend door wethouder Westendorp. Daarna zijn er gedurende de hele dag allerlei activiteiten in en naast de winkel, zoals een proeverij, dans, muziek en een leuke jubileumactie. Ook worden 40-jarigen in het zonnetje gezet.

Aanstaande zaterdag 25 augustus is er een uitgebreid programma op poten gezet. Zo zal wethouder Jeroen Westendorp tussen 11:00 en 11:30 uur de officiële opening verrichten. Van 11:30 tot 16:00 uur is er vervolgens een koffie-, thee- en chocoladeproeverij. Daarnaast zijn er meerdere demonstraties salsadansen, diverse activiteiten voor kinderen, is er een kortingsactie en een loterij. Kortom: een feest om niet te missen.

Voor mensen die op 25 augustus hun veertigste verjaardag viert, is er een speciale verrassing. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op wereldwinkelroden@hetnet.nl.