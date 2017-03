Juf Thea krijgt extra les van kinderen de Eskampen

PEIZE – Dat was wel een heel aangename verrassing toen juf Thea Hofstra afgelopen woensdagochtend basisschool de Eskampen in Peize binnen stapte. Niets vermoedend kwam ze de klas binnen alwaar alle kleuters haar heel hard toeriepen ‘hartelijk gefeliciteerd’. Opmerkelijk, want Thea Hofstra was niet jarig. Directeur Peter Pot hielp haar snel uit de droom. ‘Je bent 25 jaar in dienst van het onderwijs en daarbij 15 jaar in Peize op De Eskampen. Dat is wel een felicitatie waard,’ liet hij weten. Alle kinderen waren feestelijk gekleed en hadden leuke hoedjes op. ‘Het was een echt leuk feestje,’ liet juf Miriam weten. Zij had Thea uitgenodigd om in het speellokaal een uurtje een extra les te geven. Van de kinderen kreeg zij een tweetal schilderijen die in haar huis een leuk plekje zullen krijgen. Thea Hoftsra is dit jaar wel voor het laatst op school. Aan het einde van dit schooljaar stopt zij als onderwijzeres.