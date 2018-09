Julianne Bruining Miss Noord 2018

RODEN- Julianne Bruining is Miss Noord 2018! Na een zinderende verkiezing heeft de jury de 23-jarige schone uit Stadskanaal uitgeroepen tot Miss Noord. Julianne is een pittige tante die weet wat ze wil, aldus de jury. Het was nog best een lastige, want de 12 kandidaten waren stuk voor stuk goed. Dames die er een feestje van wisten te maken. Tijdens de pauze werd het massaal toegestroomde publiek getrakteerd op een wervelende dansshow door het dansteam van Tresor, jurylid van Miss Noord. In de Krant van dinsdag een uitgebreid fotoverslag van de missverkiezing!