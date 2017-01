Jumbo maakt ouderen blij

NIEUW RODEN – De organisatie Welzijn in Noordenveld had onlangs het initiatief genomen om mee te doen aan de Jumbo actie voor een gratis kerstmaaltijd voor ouderen. De lokale Jumbo uit Roden omarmde dit plan met veel enthousiasme. WiN droeg zorg voor de werving van ouderen, veelal ouderen die anders alleen de feestdagen zouden hebben doorgebracht. Nu dan werd er in het dorpshuis in Nieuw Roden door de welzijnswerkers volop gekookt, de tafels werden feestelijk gedekt en was er een optreden van de Mamma’s. Kortom een feestelijke avond voor alle 40 deelnemers en dat dankzij de Jumbo uit Roden.