K38, Leerlingen Esborg en MensA Roden genomineerd voor Vrijwilligersprijs

NOORDENVELD – De Noordenveldse jury heeft de genomineerden bekend gemaakt. Van 15 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen mensen stemmen op een Noordenvelds initiatief of een vrijwilliger uit Noordenveld.

De gemeente Noordenveld doet mee aan de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’. Deze landelijke verkiezingen worden ieder jaar georganiseerd om het vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. Er zijn verschillende prijzen te winnen (landelijk, lokaal en individueel) én in iedere categorie wordt ook een publieksprijs uitgereikt. De organisaties, projecten en vrijwilligers met de meeste stemmen winnen deze prijs.

Genomineerden

Iedere gemeente die meedoet, kan drie lokale organisaties of projecten aanmelden en één vrijwilliger voor de passieprijs. De jury van Noordenveld bestond uit Tanja Haseloop (Noordenveldse Uitdaging), Kirsten Ipema (wethouder) en Elisa Ligt (directeur Welzijn in Noordenveld). Uit alle aanmeldingen hebben zij drie organisaties en een vrijwilliger uit Noordenveld gekozen. De genomineerde organisaties zijn: Kunstencentrum K38, Leerlingen van de Esborg en MensA Roden. In haar keuze heeft de jury gekeken naar organisaties die uniek en vernieuwend zijn in Noordenveld en zich ook landelijk kunnen onderscheiden. De genomineerde vrijwilliger is Gert van Wakeren van de Verkeersregelaars Norg e.o. “Verkeersregelaars zijn zichtbaar door hun opvallende kleding maar aan de andere kant zijn ze de stille en onzichtbare kracht bij veel evenementen”, aldus de jury. Alle genomineerden worden aangemeld op de website www.vrijwilligersprijzen.nl en dingen mee naar de landelijke Meer dan Handen vrijwilligersprijzen 2018.

Vrijwilligers zijn goud waard

Erkenning en aandacht voor het vrijwilligerswerk vindt de gemeente heel belangrijk. Kirsten Ipema: “We zetten nu niet alleen de genomineerden in het zonnetje maar spreken ook onze waardering uit voor de jarenlange inzet van alle vrijwilligers in Noordenveld. Daarom hebben we onder alle aangemelde initiatieven in de gemeente een cheque van € 500 verloot.” De winnaar van die cheque is Stichting Voedselbank Noordenveld Leek.

Breng je stem uit

Van 15 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kan er gestemd worden. Elke persoon kan maximaal twee stemmen uitbrengen. Eén keer op een van de voorgedragen projecten en een keer op een vrijwilliger die is voorgedragen voor de Vriendenloterij Passieprijs. Per categorie wordt een publieksprijs uitgereikt aan het project en de persoon met de meeste stemmen. Je kunt stemmen via de website www.vrijwilligersprijzen.nl. Daar klikt u op uw favoriete project en op de stembutton. Vul ook je e-mailadres in, zodat de organisatie een bevestigingsmail kan sturen. Pas nadat je op de link in de bevestigingsmail hebt geklikt, is je stem geldig.